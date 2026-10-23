Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Αναστασία Γιάμαλη στο περιοδικό HELLO!, μιλώντας για την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της δημοσιογραφίας, στα σεξιστικά στερεότυπα, στην τηλεθέαση και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται, ενώ εξήγησε πώς οι αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις επηρεάζουν την καθημερινότητά της. Παράλληλα, μίλησε για την προσωπική της ευτυχία, αποκαλύπτοντας τη στάση της απέναντι στο ενδεχόμενο ενός γάμου.

Υπάρχει διαφορά αντιμετώπισης απέναντι σε μια γυναίκα δημοσιογράφο σε σχέση με έναν άντρα συνάδελφό της, ακόμα και από τους εκάστοτε πολιτικούς;

Πάντα οι γυναίκες δημοσιογράφοι καλούνται να αποδείξουν πολύ περισσότερα απ’ ό,τι οι άντρες συνάδελφοί τους καθώς έρχονται αντιμέτωπες και με σεξιστικά στερεότυπα και αντιλήψεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε περισσότερο οχυρωμένες και προετοιμασμένες.

Είστε ικανοποιημένη από τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής;

Είναι μαραθώνιος η τηλεόραση, όπως και τα ποσοστά. Οι δημοσιογράφοι που είμαστε στο τιμόνι ενός project αξιολογούμαστε με βάση την εκάστοτε εκπομπή και το πόσο καλά πήγε. Χαίρομαι που πάει καλά. Πάντα, όμως, σκέφτομαι πώς θα πάει η επόμενη. Σισύφεια…

Δύσκολο το Σαββατοκύριακο, δεν αφήνει περιθώρια κοινωνικότητας σε προσωπικό επίπεδο.

Αυτό είναι αλήθεια. Χάνουμε από τις ζωές των ανθρώπων μας. Όταν εκείνοι ξεκουράζονται, εμείς είμαστε στην πρέσα. Και φέτος με το ραδιόφωνο, είναι ακόμα δυσκολότερος αυτός ο συνδυασμός.

Έχετε αντιμετωπίσει στο διαδίκτυο αρνητικά σχόλια και κριτική που σας επηρέασε;

Πολλές φορές έχω γίνει δέκτης αρνητικών σχολίων. Αλίμονο! Όπως είπα, δεν είναι δημόσιες σχέσεις η δημοσιογραφία και δεν συμφωνούν πάντα όλοι μαζί μου. Από εκεί και πέρα, έχω μάθει να αντιλαμβάνομαι από πού εκκινεί η εκάστοτε κριτική. Την καλοπροαίρετη τη δέχομαι και τη λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη. Η κακοπροαίρετη δεν με αγγίζει πια.

Ένας γάμος είναι μια προσωπική επιθυμία σας; Ένα μελλοντικό σχέδιο ίσως;

Αν η ευτυχία κρυβόταν στα τούλια ενός νυφικού, θα κυκλοφορούσαμε κάθε μέρα όλες και όλοι με ένα νυφικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερα από αυτό η προσωπική ευτυχία.

Υπάρχει προσωπική ευτυχία τώρα που μιλάμε;

Είμαι πολύ καλά στη ζωή μου. Έχω τους ανθρώπους που έχω επιλέξει.