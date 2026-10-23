Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στη Χρίσλα Γεωργακοπούλου και τη διαδικτυακή εκπομπή «The Room», αναφερόμενη στις προσωπικές της αρχές και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις ερωτικές σχέσεις στη ζωή της. Η γνωστή ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση, καθώς, όπως εξήγησε, ήταν για εκείνη «θέμα αρχών».

Όπως εξήγησε, παρά το γεγονός ότι γνώριζε τη γοητεία και τη δύναμη που μπορούσε να ασκήσει, επέλεγε συνειδητά να μην εμπλέκεται σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να πληγώσουν άλλους ανθρώπους ή να οδηγήσουν στη διάλυση μιας υπάρχουσας σχέσης.

«Ποτέ δεν υπήρξα το τρίτο πρόσωπο. Άλλο το να είμαι το τρίτο πρόσωπο στο να με ποθούν και άλλο ενεργά. Δεν μπήκα ποτέ σε μια σχέση που υπήρχε ήδη. Ποτέ στη ζωή μου, είναι θέμα αρχών», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη στάση αποτελούσε για εκείνη μια προσωπική επιλογή που δεν θέλησε να παραβιάσει.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση, λέγοντας: «Ήξερα τη δύναμή μου. Αν έμπαινα, θα είχα διαλύσει τα πάντα. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό σε καμία γυναίκα. Δεν της αξίζει».