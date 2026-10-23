Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς, σύμφωνα με βρετανικά και αμερικανικά δημοσιεύματα, οι αρχές στις Φιλιππίνες εξετάζουν πληροφορίες για τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού εικόνων και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε προσωπικά του αντικείμενα.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Sun, το υλικό φέρεται να ανακάλυψε ο 60χρονος γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, μέσα σε κούτες που βρίσκονταν στην κατοικία του πατέρα του, στην περιοχή Σεμπού των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται ενδεχομένως για εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες αρχεία, η προέλευση και το περιεχόμενο των οποίων αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η γνησιότητα ή η έκταση του φερόμενου υλικού, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 82χρονου.

Η ανακάλυψη που οδήγησε στην καταγγελία

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ φέρεται να εντόπισε αρχικά ένα παλιό κινητό τηλέφωνο LG, αναζητώντας συσκευή για τον πατέρα της συντρόφου του.

Εξετάζοντας το περιεχόμενό του, υποστηρίζει ότι βρέθηκε μπροστά σε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 15 λεπτών, καθώς και φωτογραφίες που, σύμφωνα με την περιγραφή του, απεικόνιζαν ανήλικα κορίτσια σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο ίδιος δήλωσε στη Sun ότι η ανακάλυψη τον συγκλόνισε και τον οδήγησε στην απόφαση να ενημερώσει τις αρχές.

«Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο 60χρονος υπέβαλε ένορκη κατάθεση στις αρχές των Φιλιππίνων την Πέμπτη (22/10), δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται πλέον να διατηρήσει επαφή με τον πατέρα του.

«Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω στον πατέρα μου, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του», υποστήριξε.

Σκληροί δίσκοι και προσωπικά αντικείμενα στο μικροσκόπιο

Η έρευνα φέρεται να επεκτάθηκε όταν ο Τόμας Τζούνιορ άρχισε να εξετάζει τέσσερις χαρτόκουτες με αντικείμενα που είχε αφήσει πίσω του ο πατέρας του.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονταν οικογενειακές βιντεοκασέτες, βιβλία, εννέα κινητά τηλέφωνα, τρεις σκληροί δίσκοι και βραβεία Emmy που είχε κερδίσει ο Τόμας Μαρκλ κατά την επαγγελματική του πορεία στην τηλεόραση.

Με τη συνδρομή τεχνικού, εξετάστηκε το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συσκευών, όπου φέρεται να εντοπίστηκαν επιπλέον αρχεία που προκάλεσαν ανησυχία για πιθανή κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο γιος του υποστήριξε ότι ορισμένα από τα αρχεία βρίσκονταν αποθηκευμένα μαζί με προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα, ενώ φερόμενες φωτογραφίες είχαν τοποθετηθεί ακόμη και μέσα σε παλιά βιβλία.

Οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν συνιστούν διαπιστωμένα ευρήματα δικαστικής ή αστυνομικής πραγματογνωμοσύνης.

Αναφορές για εμπλοκή του FBI

Σύμφωνα με τη Sun, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ είχε ήδη απευθυνθεί στις 10 Ιουλίου στο FBI, στην αστυνομία της Πενσιλβάνια και στο αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στις Φιλιππίνες συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με συμμετοχή υπηρεσιών αρμόδιων για την προστασία γυναικών και παιδιών και την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές φέρονται να έχουν παραλάβει την ένορκη κατάθεση του καταγγέλλοντος, ενώ αναφέρεται ότι ζητήθηκαν στοιχεία επικοινωνίας των ερευνητών στις Φιλιππίνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τέσσερις κούτες με το φερόμενο αποδεικτικό υλικό πρόκειται να παραδοθούν για λεπτομερή εγκληματολογική εξέταση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επίσημη επιβεβαίωση για την έναρξη ομοσπονδιακής ποινικής έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντίδραση της αδελφής του και η σιωπή της οικογένειας

Διαφορετική στάση απέναντι στις καταγγελίες υιοθέτησε η Σαμάνθα Μαρκλ, κόρη του Τόμας Μαρκλ και ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν.

Η Σαμάνθα υπερασπίστηκε δημόσια τον πατέρα της, ισχυριζόμενη ότι ο αδελφός της ενεργεί με κίνητρο την εκδίκηση.

Από την πλευρά τους, ο Τόμας Μαρκλ και ο γιος του δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα της αμερικανικής ιστοσελίδας Page Six για σχολιασμό. Απάντηση δεν υπήρξε ούτε από τους εκπροσώπους της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι.

Πηγή προσκείμενη στη δούκισσα του Σάσεξ φέρεται πάντως να δήλωσε στη Sun:

«Ίσως τώρα ο κόσμος καταλάβει επιτέλους γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα της από το 2018».

Η δήλωση αυτή δεν αποτελεί επίσημη τοποθέτηση της Μέγκαν Μαρκλ.

Η πολυετής ρήξη με τη Μέγκαν Μαρκλ

Ο Τόμας Μαρκλ έχει αποξενωθεί από την κόρη του εδώ και περίπου οκτώ χρόνια, με τη σχέση τους να έχει διακοπεί την περίοδο του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι, το 2018.

Ο 82χρονος, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως διευθυντής φωτισμού σε τηλεοπτικές παραγωγές, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και επιπλοκές που οδήγησαν στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του.

Τον Μάιο φέρεται να εγκατέλειψε την κατοικία του στις Φιλιππίνες και να επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φιλοξενείται σε μονάδα νοσηλείας και αποκατάστασης στη Φλόριντα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο δημοσιευμάτων, με τις αρχές να καλούνται να εξακριβώσουν την προέλευση των καταγγελλόμενων αρχείων και κατά πόσον προκύπτουν στοιχεία για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.