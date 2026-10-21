«Χάλια πήγε, κοιμήθηκα με τον γαμπρό», αποκάλυψε ο Παύλος Σταματόπουλος στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», περιγράφοντας ένα απρόοπτο από bachelor party στο οποίο είχε παρευρεθεί. Η ατάκα του προκάλεσε την έκπληξη των συνεργατών του και την αντίδραση της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η συζήτηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, με αφορμή τις δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απιστία στα bachelor parties. Ο Παύλος Σταματόπουλος θυμήθηκε μια δική του εμπειρία, χωρίς αρχικά να εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Εγώ σε ένα μπάτσελορ έχω πάει… Χάλια πήγε, κοιμήθηκα με τον γαμπρό», είπε χαρακτηριστικά.

«Τι εννοείς;», αναρωτήθηκε η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ενώ ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολίασε: «Τι λέει ο Παύλος σήμερα; Δώστε του να πιει έναν καφέ!».

Η Σίσσυ Χρηστίδου αντέδρασε γελώντας: «Δεν αντέχω, αρχίζω και καταρρέω!».

Το απρόοπτο με το δωμάτιο του ξενοδοχείου

Ο Παύλος Σταματόπουλος έσπευσε να εξηγήσει ότι όλα οφείλονταν σε ένα πρόβλημα με τη διαμονή του, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο το δωμάτιο στο οποίο επρόκειτο να μείνει.

«Όχι, το δωμάτιό μου δεν υπήρχε… Το δικό μας ήταν πολύ mainstream, πήγαμε σε κάτι μπουζούκια…», διευκρίνισε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες της ιστορίας, παρενέβη στη συζήτηση και αποκάλυψε ότι η ίδια δεν είχε φροντίσει για την κράτηση του δωματίου.

«Εντάξει, παιδιά, μιλάει για τον δικό μου γάμο κι επειδή δεν του έκλεισα δωμάτιο ξενοδοχείου… Εντάξει. Κοιμήθηκες με τον Θοδωρή, τι έπαθες;», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Το πρόβλημα με τη διαμονή είχε ως αποτέλεσμα ο δημοσιογράφος να περάσει τη νύχτα στο ίδιο δωμάτιο με τον γαμπρό, ένα περιστατικό που θυμήθηκε χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συζήτησης.