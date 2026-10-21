Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε την ιστορική τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ένα διαμαντένιο βραχιόλι ηλικίας άνω των 100 ετών και ένα φόρεμα Elie Saab για το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος στον σουλτάνο του Ομάν στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της τριήμερης κρατικής επίσκεψης του σουλτάνου Χάιθαμ μπιν Ταρίκ στη Βρετανία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη αυτού του επιπέδου από ηγεμόνα του Ομάν μετά το 1982, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ είχε υποδεχτεί τον σουλτάνο Καμπούς μπιν Σαΐντ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ, φορώντας δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab. Το φόρεμα, σε απαλό κίτρινο χρώμα, είχε πλισέ φούστα, ψηλή μέση και διάφανη κάπα που κάλυπτε τους ώμους της.

Η τιάρα της Νταϊάνα και το βραχιόλι που φοριόταν ως περιδέραιο

Η Κέιτ συνδύασε το φόρεμά της με την Queen Mary‘s Lover‘s Knot Tiara, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τιάρες της βρετανικής βασιλικής συλλογής. Το κόσμημα δημιουργήθηκε το 1913 από τον οίκο Garrard για τη βασίλισσα Μαίρη, με διαμάντια και κρεμαστά μαργαριτάρια.

Credit line: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Αργότερα πέρασε στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, η οποία το παραχώρησε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Η Νταϊάνα το φορούσε σε επίσημες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με τις βραδινές εμφανίσεις της Κέιτ.

Στον καρπό της η πριγκίπισσα της Ουαλίας φορούσε το Queen Mary‘s Diamond Choker Bracelet, ένα διαμαντένιο κόσμημα της δεκαετίας του 1920, που αρχικά χρησιμοποιούνταν ως κοντό περιδέραιο. Η κατασκευή του επιτρέπει να φοριέται και ως βραχιόλι, όπως επέλεξε η Κέιτ στο δείπνο.

Την εμφάνισή της συμπλήρωναν τα διαμαντένια σκουλαρίκια Greville Chandelier, που είχαν φορεθεί από την Ελισάβετ Β΄, ένα χρυσό τσαντάκι Anya Hindmarch και γόβες Aquazzura με χρυσές παγιέτες.

Η Κέιτ φορούσε επίσης το Βασιλικό Οικογενειακό Τάγμα του Καρόλου Γ΄, καθώς και την κορδέλα και τον αστέρα του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος.

Credit line: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Το ασπρόμαυρο πορτρέτο της Κέιτ και του Ουίλιαμ στο Frogmore House

Πριν από την έναρξη του δείπνου, το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο Frogmore House, στους χώρους του Ουίνδσορ, από τον φωτογράφο Γκρεγκ Ουίλιαμς. Στο ασπρόμαυρο πορτρέτο, ο Ουίλιαμ στέκεται δίπλα στην Κέιτ, έχοντας περάσει το χέρι του γύρω της.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου φορούσε επίσημη λευκή γραβάτα και φράκο, με τα παράσημα και την κορδέλα του Τάγματος της Περικνημίδας.

Η φωτογραφία δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από την άφιξη του ζευγαριού στην αίθουσα St George’s Hall, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι προσκεκλημένοι του Καρόλου.

Οι 160 καλεσμένοι στο St George’s Hall

Στο επίσημο δείπνο του Καρόλου παρευρέθηκαν περίπου 160 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, η επικεφαλής της MI6 Μπλέιζ Μετρεουέλι, η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της σερ Τιμ Λόρενς, καθώς και ο δούκας και η δούκισσα του Γκλόστερ.

Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε μοβ φόρεμα της Fiona Clare και την ιστορική τιάρα Girls of Great Britain and Ireland, ένα κόσμημα που είχε συνδεθεί στενά με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Το συνδύασε με κοσμήματα από αμέθυστο.

Το δείπνο παρατέθηκε σε ένα τραπέζι από μαόνι μήκους 47 μέτρων, το οποίο είχε διακοσμηθεί με εκατοντάδες λουλούδια και ιστορικά ασημένια αντικείμενα. Στο κέντρο του είχε τοποθετηθεί ένα επιχρυσωμένο κηροπήγιο που απεικονίζει τον Άγιο Γεώργιο να σκοτώνει τον δράκο.

Γύρω από τη βάση του υπήρχαν ρόδια από τους κήπους του Κάστρου του Ουίνδσορ, προερχόμενα από δέντρο που είχε φυτέψει ο πρίγκιπας Φίλιππος πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Μία ακόμη λεπτομέρεια της προετοιμασίας ήταν το βασιλικό μονόγραμμα του Καρόλου, το οποίο είχε αποτυπωθεί ακόμη και στο αλάτι που χρησιμοποιήθηκε για τη διακόσμηση του τραπεζιού.

Britain’s King Charles III and Kate, Princess of Wales sit alongside Sultan Haitham bin Tarik of Oman at the state banquet at Windsor Castle, Windsor, England, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Jordan Pettitt/Pool Photo via AP)

Το μενού και τα τρία ειδικά ροφήματα

Για το δείπνο επιλέχθηκε μενού με σκωτσέζικη καραβίδα και καβούρι από την Κορνουάλη, φασιανό από το Ουίνδσορ με κυδώνι και λαχανικά, καθώς και ατομικό γλυκό Baked Alaska με δαμάσκηνα από το Μπαλμόραλ και παγωτό με μέλι από το βασιλικό κτήμα.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια προσάρμοσε επίσης μια παράδοση φιλοξενίας του Ομάν, το kahwa, που βασίζεται στον αρωματικό καφέ με μπαχαρικά.

Αντί για το ειδικό κοκτέιλ που συνηθίζεται σε αντίστοιχες δεξιώσεις, οι καλεσμένοι μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία ροφήματα: παγωμένο Earl Grey με χουρμά, παγωμένο τσάι μέντας με τριαντάφυλλο και ζεστό τσάι με κάρδαμο και μέλι από το Ουίνδσορ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Κάρολος εκφώνησε ομιλία προς τιμήν του σουλτάνου, κάνοντας αναφορά στις μακροχρόνιες σχέσεις της Βρετανίας με το Ομάν και στις προσπάθειες της χώρας για τη διατήρηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τη μουσική επένδυση της δεξίωσης ανέλαβε η ορχήστρα εγχόρδων της δούκισσας του Εδιμβούργου.