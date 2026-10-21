Στις επιπλοκές και την πολύωρη διαδικασία που αντιμετώπισε στο μαιευτήριο αναφέρθηκε η Λίλα Μπακλέση, περιγράφοντας τις εμπειρίες της λίγους μήνες μετά τον ερχομό του γιου της.

Η ηθοποίος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η διαδικασία καθυστέρησε, ενώ αναφέρθηκε στην παρουσία του συντρόφου της, σεναριογράφου και δημοσιογράφου Παναγιώτη Μαρκεζίνη, στο πλευρό της.

«Ο τοκετός ήταν 27 ώρες. Γέννησα φυσιολογικά. Το μετά ήταν πολύ εύκολο. Εμπιστεύτηκα πάρα πολύ τον γιατρό μου…Είχα διαβήτη κύησης, δεν μπορούσαν να με αφήσουν μετά τις 38 εβδομάδες, και έπρεπε να κάνω πρόκληση τοκετού. Στην πρόκληση τοκετού επειδή ούτε το μωρό, ούτε το σώμα σου είναι έτοιμο, πρέπει να περιμένεις αρκετά… Ο σύντροφός μου ήταν μέσα στη διαδικασία. Πίστευα ότι θα λιποθυμήσει αλλά δε λιποθύμησε. Ήταν ψύχραιμος…», σημείωσε.

Ο θηλασμός, η επιστροφή στο θέατρο και οι δυσκολίες με τη φύλαξη

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διατροφή του βρέφους, τις δυσκολίες που προέκυψαν, αλλά και στην προσωπική της ζωή: «Μου λένε ότι μοιάζει στον σύντροφό μου…Γεννήθηκε τρία κιλά…Δε θηλάζω, γιατί μου προέκυψε ένα θέμα…Ήταν πιο δύσκολο από τη γέννα. Η μητρότητα δεν ήταν στα σχέδιά μου. Προέκυψε, αλλά κάποιες φορές πιστεύω ότι πρέπει να αφήνεις τη ζωή να σε οδηγεί. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί με τον σύντροφό μου, αλλά δεν έχουμε παντρευτεί».

Η ηθοποιός, η οποία συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Η ηλικία είναι ένα συναίσθημα», σχολίασε τις απαιτήσεις της επιστροφής στην εργασία, αλλά και τις τιμές στην αγορά για τη φύλαξη παιδιών: «Για μένα το πιο δύσκολο ήταν να αφήσω το μωρό, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά, ευτυχώς το έργο είναι μονόλογος οπότε οι πρόβες ήταν ρυθμισμένες στο πρόγραμμά μου…

Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί κάπως τα οικονομικά μας είναι ρυθμισμένα. Είναι όμως πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να αφήσεις το μωρό. Το ποσό αυτό είναι εξωφρενικό. Και επίσης, το να εμπιστευτείς κάποιον. Στην αρχή, όταν γεννήθηκε ο μικρός μας, ο σύντροφός μου δούλευε από το σπίτι, οπότε μου ήταν πολύ εύκολο…Όταν όμως έπρεπε να γυρίσει στο γραφείο, ήταν πολύ δύσκολο…».