Απύθμενη ενόχληση εξέφρασε η Μπέσυ Μάλφα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», βάζοντας τελεία στους τίτλους και τις ταμπέλες που της φορτώνουν διαρκώς στις συνεντεύξεις της.

Η ηθοποιός, αφού αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στη σειρά «Κάμπινγκ» του Mega, πέρασε στην αντεπίθεση όταν η κουβέντα ήρθε στα οικογενειακά της.

«“Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών”. Ναι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά. Θυμηθείτε το λιγάκι και στις συνεντεύξεις σας μη με ρωτάτε. Δεν είμαι κανενός», διαμήνυσε με απόλυτο τρόπο η Μπέσυ Μάλφα, εξηγώντας τη δική της στάση ζωής: «Πόσο ανόητο είναι αυτό να έχουμε τίτλους… Δεν μου αρέσουν οι τίτλοι στη ζωή, εγώ δεν είμαι κανενός. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνει τον εαυτό του, να γίνει καλύτερος άνθρωπος».

Η αποκάλυψη για τις Σκιαδαρέσες και η τηλεοπτική Στέλλα

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα βήματα που κάνουν οι κόρες της, Όλγα και Νίκη, στον χώρο του τραγουδιού, αποδομώντας την επιφανειακή ανάγνωση των στίχων τους.

«Μου αρέσει αυτό που κάνουν. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή. Η πραγματική στήριξη είναι το να πιστεύεις στα παιδιά σου. Ό,τι κάνουν, το κάνουν μόνες τους. Τα τραγούδια τους με αντιπροσωπεύουν, το αγαπημένο μου είναι η Θάλασσα. Ο τρόπος που μιλάνε, τα τραγούδια τους, είμαι εγώ. Αυτά πιστεύω σαν άνθρωπος και αυτό θα ήθελα για την ανθρωπότητα. Δηλαδή επειδή μπορεί κάποιος να μένει στην επιφάνεια των τραγουδιών, υπάρχει από κάτω ένα πικρό χιούμορ, ένας σαρκασμός, ένας σχολιασμός», υπογράμμισε.

Όσο για τον χαρακτήρα που υποδύεται στην τηλεόραση, η Μπέσυ Μάλφα περιέγραψε: «Υποδύομαι τη Στέλλα. Η Στέλλα προσεγγίζει τους ανθρώπους με καλή διάθεση. Στην πορεία θα το δείτε, αναγνωρίζει τα λάθη της σιγά σιγά, αλλά πάντα ελπίζει στο καλύτερο».