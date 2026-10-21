Την εγκυμοσύνη της στο δεύτερο παιδί της ανακοίνωσε η Σάσα Μπάστα, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αφήνοντας τις φωτογραφίες και τη λεζάντα της να αποκαλύψουν τη χαρμόσυνη είδηση.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Σάσα Μπάστα δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από το πλατό της εκπομπής «The 2Night Show», στις οποίες ποζάρει αναδεικνύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μήνυμα γεμάτο υπονοούμενα για το νέο μέλος που περιμένει η οικογένειά της.

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία. Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Θυμίζουμε ότι η Σάσα Μπάστα έχει μία κόρη με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά.