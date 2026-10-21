Μια απρόσμενη τηλεφωνική κλήση από τον γιο της, Φίλιππο, δέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!», το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Η παρουσιάστρια, μόλις αντιλήφθηκε ότι την καλούσε ο γιος της από το Άμστερνταμ, όπου σπουδάζει, ενημέρωσε τους συνεργάτες της και ζήτησε να περάσουν σε διαφημίσεις, προκειμένου να μπορέσει να απαντήσει στο τηλεφώνημα, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ το απρόοπτο περιστατικό.

«Να πάω σε διάλειμμα, γιατί με παίρνει το παιδί μου από το Άμστερνταμ», είπε η Σίσση Χρηστίδου στους συνεργάτες της. «Ναι, έλα αγάπη μου, κάνω εκπομπή! Είναι επείγον;», είπε στη συνέχεια απευθυνόμενη στον γιο της.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε στους συνεργάτες της τον λόγο που την είχε καλέσει ο γιος της, εξηγώντας με χαρά ότι είχε πάει πολύ καλά στις εξετάσεις του. «Γράψαμε πολύ καλά, σίγουρα περάσαμε. Είναι οι πρώτες εξετάσεις και είναι σημαντικές. Το πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ δεν αστειεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του MEGA.