Την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο τον παρουσίασε ο Λάκης Λαζόπουλος στο νέο τρέιλερ του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δεν έκρυψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό». Ο δημοσιογράφος αντέδρασε στο σατιρικό βίντεο που τον εμφανίζει ως σκύλο του Γιώργου Λιάγκα, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική σχέση τους.

Ωστόσο, εκείνο που τον στενοχώρησε περισσότερο ήταν το γεγονός ότι το βίντεο δημιουργήθηκε στον χώρο όπου παλαιότερα στεγαζόταν το My Radio, για το οποίο ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, αφιερώνοντας χρόνο και κόπο για να στηρίξουν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Παράλληλα, αμφισβήτησε κατά πόσο το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί ουσιαστική σάτιρα, αφήνοντας αιχμές ότι ο Λάκης Λαζόπουλος ασκεί κριτική χωρίς να παρακολουθεί την εκπομπή και να γνωρίζει όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσα στους δύο συνεργάτες.

«Στεναχωριέμαι γιατί αυτή η επεξεργασία, για αυτό το τρέιλερ, έγινε εκεί που στεγαζόταν το “My Radio”. Εκεί που εμείς δίναμε πραγματικά την ψυχή μας και κάναμε τους ραδιομαραθώνιούς μας. Οι οθόνες που φτιάξανε αυτό, είναι οι ίδιες οθόνες που απεικόνιζαν εμάς να φτύνουμε αίμα για το “My Radio”. Με στενοχωρεί εκεί που έδινα ψυχή πέρυσι, φέτος να με χλευάζουν», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Σάτιρα δεν είναι γιατί σάτιρα είναι να κάνεις πλάκα με κάποιον που έχει εξουσία. Δεν μας βλέπει ο Λάκης μάλλον γιατί αν έβλεπε, θα έβλεπε ότι δεν συμφωνούμε. Θα με άγχωνε να μας βλέπει», πρόσθεσε στη συνέχεια. «Μα αυτό είναι το πρόβλημα όμως, ότι μας κάνει κριτική χωρίς να μας βλέπει», συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε το τρέιλερ της εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για τις 28 Οκτωβρίου: