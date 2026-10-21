Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες ακούστηκαν στη δίκη του Ράσελ Μπραντ, με μία γυναίκα να καταθέτει ότι ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός τη βίασε στο σπίτι του στο Λονδίνο το 2009, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να σταματήσει. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά την καταγγελλόμενη επίθεση περίμενε από εκείνον να της ζητήσει συγγνώμη, ωστόσο, αντί γι’ αυτό, της είπε να καθαρίσει όσα είχε προκαλέσει η ίδια, όπως υποστήριξε.

Η γυναίκα, όπως σημειώνεται σε άρθρο του Guardian, περιέγραψε την εμπειρία ως μία από τις πιο επώδυνες της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι για χρόνια βασάνιζε τον εαυτό της με ενοχές για όσα είχαν συμβεί.

Ο 51χρονος Ράσελ Μπραντ δικάζεται στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο, αντιμετωπίζοντας συνολικά επτά κατηγορίες σε βάρος έξι γυναικών, για φερόμενα περιστατικά που εκτείνονται σε μια δεκαετία, από το 1999 έως το 2009. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις βιασμού, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος ενώπιον του δικαστηρίου.

Από τη γνωριμία μετά την παράσταση στην καταγγελλόμενη επίθεση στο σπίτι του

Η γυναίκα, της οποίας η βιντεοσκοπημένη κατάθεση στην αστυνομία προβλήθηκε στο δικαστήριο την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, περιέγραψε ότι γνώρισε τον Ράσελ Μπραντ το 2009, μετά από παράστασή του στο Hammersmith Apollo του Λονδίνου.

Όπως ανέφερε, ήταν μεγάλη θαυμάστριά του και ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που θα τον συναντούσε. Σύμφωνα με την αφήγησή της, ο κωμικός την ξεχώρισε μέσα από το πλήθος, δείχνοντάς την και λέγοντας «εσύ», προτού προσκαλέσει την ίδια, μία φίλη της και μία ακόμη νεαρή γυναίκα να πιουν μαζί του.

Αργότερα, οι τρεις γυναίκες οδηγήθηκαν στα παρασκήνια από άνδρα της ασφάλειας του Ράσελ Μπραντ. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια είχε στοματική σεξουαλική επαφή με τον ηθοποιό, αλλά αρνήθηκε να προχωρήσει σε διεισδυτική σεξουαλική πράξη. Η γυναίκα υποστήριξε ότι αισθάνθηκε άσχημα μετά τη συνάντηση. Όταν ο Ράσελ Μπραντ τη ρώτησε γιατί δεν ήθελε να προχωρήσουν περισσότερο, του απάντησε ότι είχε σύντροφο. Εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, της είπε ότι οι άνθρωποι δεν ανήκουν σε κανέναν και ότι όλοι είναι ελεύθεροι.

Στη συνέχεια, ο Ράσελ Μπραντ ζήτησε τον αριθμό του τηλεφώνου της και άρχισε να επικοινωνεί μαζί της με μηνύματα και κλήσεις, προσπαθώντας να την πείσει να επισκεφθεί την τριώροφη κατοικία του στο Χάμπστεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Λίγες ημέρες αργότερα, οδηγός του ηθοποιού την παρέλαβε και τη μετέφερε στο σπίτι του. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι πήγε εκεί με τη θέλησή της, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να έχουν σεξουαλική επαφή. «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, για πολύ καιρό, να αποδεχτώ αυτό που μου συνέβη, επειδή πήγα εκεί γνωρίζοντας τι έκανα και με τη θέλησή μου», ανέφερε.

Όταν έφτασε, ο Ράσελ Μπραντ φέρεται να της είπε ότι είχε πάρει την καλύτερη απόφαση της ζωής της. Ωστόσο, μόλις ανέβηκαν στο υπνοδωμάτιο, της ζήτησε να κάνει ντους επειδή, όπως υποστήριξε, τα μαλλιά της μύριζαν περίεργα, ενώ την υποχρέωσε να βουρτσίσει και τα δόντια της. Η γυναίκα ανέφερε ότι αυτή η συμπεριφορά την έκανε να αισθανθεί βρόμικη.

Περιέγραψε ακόμη το σκοτεινό υπνοδωμάτιο, το τεράστιο κρεβάτι και το χαρακτηριστικό μαύρο χαρτί υγείας στο μπάνιο. Φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στους ενόρκους έδειχναν έναν σταυρό πάνω από το κρεβάτι και μαύρα έπιπλα στον χώρο. Όπως κατέθεσε, αρχικά είχαν συναινετική σεξουαλική επαφή, την οποία όμως δεν απόλαυσε. «Ήταν πολύ αμήχανο. Δεν είχε σημασία ποια ήμουν και απλώς ήθελα να τελειώσει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Ράσελ Μπραντ προχώρησε σε πρωκτική διείσδυση χωρίς τη συναίνεσή της. «Δεν με προειδοποίησε, δεν με ρώτησε. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε μέχρι να του ζητήσω να σταματήσει. Δεν νομίζω ότι ήταν πολλή. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω ή να αναπνεύσω από τον πόνο», περιέγραψε. Η γυναίκα υποστήριξε ότι τον παρακάλεσε να σταματήσει, αρχικά χαμηλόφωνα και στη συνέχεια πιο έντονα, αλλά εκείνος συνέχισε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, μετά την καταγγελλόμενη επίθεση ο ηθοποιός έδειχνε τρομοκρατημένος από όσα είχαν συμβεί. «Νόμιζα ότι θα μου ζητούσε συγγνώμη, αλλά αυτό που μου είπε ήταν: “Πρέπει να καθαρίσεις το χάος που προκάλεσες”», ανέφερε. Λίγο αργότερα, ένας συνεργάτης του Ράσελ Μπραντ φέρεται να της ζήτησε να αποχωρήσει, καθώς ο κωμικός είχε προγραμματισμένη επαγγελματική εμφάνιση.

Η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι μετά το περιστατικό επισκέφθηκε μια κλινική σεξουαλικής υγείας, καθώς φοβόταν ότι είχε μολυνθεί από τον HIV. Στη συνέχεια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και έντονο άγχος. «Τα χρόνια που ακολούθησαν, όποτε μιλούσα σε άλλους γι’ αυτό, τα λόγια μου συνοδεύονταν σχεδόν πάντα από τη σκέψη ότι δεν έπρεπε να είχα πάει εκεί. Νομίζω ότι βασάνιζα τον εαυτό μου, γιατί ήταν μία από τις πιο επώδυνες εμπειρίες που είχα ζήσει».

Δύο ακόμη γυναίκες καταγγέλλουν σεξουαλικές επιθέσεις από τον Ράσελ Μπραντ στους χώρους εργασίας τους

Νωρίτερα την Τρίτη, δύο ακόμη γυναίκες, οι οποίες έχουν κατηγορήσει ξεχωριστά τον Ράσελ Μπραντ για σεξουαλικές επιθέσεις στους χώρους εργασίας τους, μπροστά σε μέλη της συνοδείας του, κατέθεσαν στο δικαστήριο πίσω από προστατευτικό παραβάν. Η πρώτη γυναίκα ανέφερε ότι ο ηθοποιός γέλασε αφού της επιτέθηκε, πιάνοντάς της το στήθος και φιλώντας την άγαρμπα, ενώ εργαζόταν σε ραδιοφωνικό σταθμό το 2004 ή το 2005. Όπως κατέθεσε, ο Ράσελ Μπραντ χρησιμοποίησε τόσο μεγάλη σωματική δύναμη ώστε δεν μπορούσε να του αντισταθεί, κατά τη διάρκεια της «βίαιης» και «μανιώδους» επίθεσης που, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκε εν μέσω της εργάσιμης ημέρας της. Η γυναίκα εξήγησε ότι είχε «θάψει» μέσα της το περιστατικό, καθώς τη δεκαετία του 2000 επικρατούσε έντονο κλίμα φόβου στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και ο Ράσελ Μπραντ ήταν ήδη «μεγάλος σταρ».

Η δεύτερη γυναίκα, η οποία εργαζόταν στο Channel 4, δήλωσε ότι αισθάνθηκε «αποστροφή» όταν ο Ράσελ Μπραντ ακούμπησε το κεφάλι του στην αγκαλιά της κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, αφού της είχε ζητηθεί να του κάνει μασάζ. Όπως ανέφερε, κατά την καταγγελλόμενη επίθεση το 2009, ο Ράσελ Μπραντ συνοδευόταν από δύο άνδρες, οι οποίοι κατονομάστηκαν στο δικαστήριο ως Τζακ Μπέιλς και Γκάρεθ Ρόι. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στον άμεσο προϊστάμενό της.

Η δίκη του ηθοποιού συνεχίζεται, με τις καταθέσεις των γυναικών να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας. Ο Ράσελ Μπραντ εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ το δικαστήριο καλείται να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μαρτυρίες προκειμένου να αποφανθεί για την υπόθεση.