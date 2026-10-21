Για τον θάνατο της μητέρας του, που άφησε την τελευταία της πνοή τον Ιανουάριο, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σάκης Αρναούτογλου, αποκαλύπτοντας ότι έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», ο ευρωβουλευτής και προγνώστης καιρού μίλησε ακόμη για τη σχέση του με τον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου, και για τις αλλαγές στη ζωή του από τότε που εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αναφερόμενος στην απώλεια της μητέρας του και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ο Σάκης Αρναούτογλου εξομολογήθηκε:

«Μας συγκλόνισε όταν μάθαμε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό. Παιδεύτηκε αρκετά, οπότε αυτό μας τάραξε. Ήταν μια γυναίκα πολύ περήφανη και δεν ήθελε να πέσει στο κρεβάτι. Ήταν ακριβώς αυτό που δεν ήθελε. Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ, εκεί ήταν το σοκαριστικό, γιατί δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις. Άλλαζε η όψη της, ακόμη και μέσα σε μια εβδομάδα. Είχε φτάσει 24-25 κιλά. Όταν έφυγε, υπήρχε μια ανακούφιση για εκείνη. Δεν θες ο άνθρωπός σου να παιδεύεται».

Όπως ανέφερε, μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια: «Οι γονείς μου δούλευαν σκληρά και δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Γρηγόρης γεννήθηκε στη Γερμανία και μετά από κάποια χρόνια ήρθε και εκείνος και έζησε στο χωριό. Ο Γρηγόρης για εμένα είναι το χάπι της ευτυχίας. Όποιος τον έχει δίπλα του είναι τυχερός».

«Ο Γρηγόρης δουλεύει πάρα πολύ, οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκουραστεί. Μου λείπει, μου λέει ότι του λείπω», επεσήμανε για τον αδελφό του.

Όσον αφορά στην ενασχόλησή του με την πολιτική, δήλωσε αρχικά πως δεν το είχε σκεφτεί ποτέ σοβαρά μέχρι πρόσφατα: «Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό να ασχοληθώ με την πολιτική. Από τη στιγμή που οι ευρωβουλευτές πληρωνόμαστε πολύ καλά, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε για τον κόσμο».

Για τα πράγματα που έχουν αλλάξει στην καθημερινότητά του από την ημέρα που έγινε ευρωβουλευτής, ανέφερε: «Δεν με ενδιαφέρει να πάρω ρούχα ή να αγοράσω κάτι ακριβό. Μέσα στην εβδομάδα μπορεί να χαλάω 40-50 ευρώ το πολύ. Στην ΕΡΤ έπαιρνα και ταπεράκι από τη γυναίκα μου, οπότε δεν ξόδευα πάνω από 20 ευρώ. Και δεν πίνω και καφέ. Στο Βέλγιο κοστίζει για να φας τουλάχιστον ένα 17άρι την ημέρα, μπορεί να χαλάσω 140 ευρώ την εβδομάδα για φαγητό».

«Το χρήμα δεν μπορεί να σε κάνει πιο ευτυχισμένο, σε κάνει λιγότερο δυστυχισμένο», κατέληξε ο Σάκης Αρναούτογλου.