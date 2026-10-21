Σε δύσκολη θέση φέρεται να φέρνει τη βρετανική βασιλική οικογένεια η δημόσια δήλωση του πρίγκιπα Χάρι ότι επιθυμεί να συμφιλιωθεί με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Φίλος της βασιλικής οικογένειας χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «ανοιχτή πρόκληση», υποστηρίζοντας ότι, ακόμη κι αν ο Χάρι δεν έχει τέτοια πρόθεση, οι κινήσεις του είναι πιθανό να ερμηνευθούν με αυτόν τον τρόπο.

Ο 42χρονος πρίγκιπας μίλησε την Τρίτη για την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, δήλωσε: «Με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, το πιο σημαντικό είναι να συμφιλιωθούμε. Αυτό είναι το βασικό σημείο».

Ο βασιλικός βιογράφος Χιούγκο Βίκερς, ωστόσο, εκτίμησε ότι η οικογένεια ενδέχεται να μη συμμερίζεται την άποψη του Χάρι. «Τόσο ο βασιλιάς όσο και ο Ουίλιαμ έχουν επιλέξει πολύ έξυπνα να μη λένε πολλά. Δεν έχουν απαντήσει δημόσια, ακόμη κι όταν ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι θέλει να αφήσουν το παρελθόν πίσω τους. Υπάρχει πάρα πολύ παρελθόν που πρέπει να ξεπεραστεί», ανέφερε.

Prince Harry says reconciling with royals is ‘key’ — but Charles and William see things differently: sources https://t.co/bSUzVG8aLd https://t.co/vT4o7NQBf1 — New York Post (@nypost) October 20, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να επιλύονται ιδιωτικά, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες εμφανίσεις και οι συνεντεύξεις δεν κάνουν την κατάσταση ευκολότερη. «Ακόμη κι αν ο Χάρι δεν σκοπεύει να προκαλέσει με τις ενέργειές του, αναπόφευκτα θα ερμηνευθούν με αυτόν τον τρόπο, κάτι που είναι δυσάρεστο», είπε.

Οι δημόσιες εμφανίσεις που περιπλέκουν την κατάσταση

Ο Χάρι αναφέρθηκε στην «περίπλοκη σχέση» του με τον Ουίλιαμ, τον οποίο έχει να δει από το 2022, αλλά και με τον πατέρα του. Χαρακτήρισε τις οικογενειακές ρήξεις ένα ζήτημα με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλοί άνθρωποι, προσθέτοντας: «Κάποιοι δεν θέλουν να τα βρούμε. Εγώ θέλω να τα βρούμε». Εκπρόσωπος των Σάσεξ διευκρίνισε αργότερα ότι η δήλωση δεν αποτελούσε αιχμή κατά του αδελφού του ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της οικογένειας.

Ο Βίκερς υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις του Χάρι και της Μέγκαν δυσκολεύουν τη συμφιλίωση. Ως παραδείγματα ανέφερε την κοινή επίσκεψή τους στο Νότιγχαμ την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και την εμφάνιση του Χάρι με τα στρατιωτικά και βασιλικά του μετάλλια στα πρώτα βραβεία Invictus Spirit στο Γκρίνουιτς, τον περασμένο μήνα.

«Για το ευρύ κοινό, αυτό μοιάζει με βασιλική επίσκεψη. Αναπόφευκτα, οι άνθρωποι θα αναρωτηθούν γιατί αλλιώς θα τον είχαν εκεί. Δεν είναι απλώς ένας ιδιώτης· παραμένει ο πρίγκιπας Χάρι», εξήγησε ο βιογράφος. Πρόσθεσε ότι, παρότι ο βασιλιάς έχει ενημερώσει με επιστολή διάφορους οργανισμούς πως ο Χάρι και η Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία ως ιδιώτες, αυτό δεν αλλάζει την εικόνα που σχηματίζει το κοινό.

Ο Χάρι αποκάλυψε ότι σημαντικός λόγος για την επιστροφή τους είναι η επιθυμία του να φοιτήσουν τα παιδιά του σε βρετανικό σχολείο. «Το να μπορούν τα παιδιά να πάνε σε βρετανικό σχολείο σημαίνει πολλά για μένα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ήταν», είπε στο GQ, διευκρινίζοντας ότι δεν ασκεί κριτική στα αμερικανικά σχολεία. Όπως πρόσθεσε, θεωρεί σημαντικό για παιδιά επτά και πέντε ετών να γνωρίσουν δύο διαφορετικές κουλτούρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι θέλει να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένειά του και να περνά στη Βρετανία περισσότερο χρόνο από λίγες ημέρες ή μία εβδομάδα κάθε τόσο.

Η στάση του Καρόλου και του Ουίλιαμ

Ο Βίκερς θεωρεί ότι η συμφιλίωση του Χάρι με τον πατέρα του θα ήταν θετική. Σύμφωνα με το Page Six, οι δύο άνδρες δεν έχουν συναντηθεί ακόμη αυτοπροσώπως μετά την πρόσφατη επιστροφή του πρίγκιπα στη Βρετανία, αν και φέρεται να έχουν μιλήσει αρκετές φορές τηλεφωνικά.

«Είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για τον βασιλιά να συνεχίζεται αυτή η αποξένωση με τον γιο του. Έχει ήδη αρκετό συναισθηματικό βάρος να διαχειριστεί», σχολίασε ο βιογράφος.

Για τον Ουίλιαμ, ο Βίκερς έκανε έναν παραλληλισμό με τη στάση της βασίλισσας Ελισάβετ απέναντι στον θείο της, τον δούκα του Ουίνδσορ, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τον θρόνο ως βασιλιάς Εδουάρδος Η΄ για να παντρευτεί την Ουόλις Σίμπσον. Όπως είπε, δεν πιστεύει ότι ο διάδοχος του θρόνου επιδιώκει ενεργά να εχθρευτεί τον αδελφό του. «Έχει πολλά να διαχειριστεί: είναι ο διάδοχος, έχει μικρά παιδιά, ο πατέρας του δεν είναι ιδιαίτερα καλά και η σύζυγός του έχει επίσης αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας», δήλωσε, αναφερόμενος στις μάχες τους με τον καρκίνο.

Πηγές του παλατιού υποστηρίζουν ότι ο θυμός του Ουίλιαμ για την αποχώρηση του Χάρι από τα βασιλικά καθήκοντα, τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματά του και το ντοκιμαντέρ στο Netflix έχει πλέον μετατραπεί σε αδιαφορία. «Ο Ουίλιαμ δεν θέλει καμία σχέση με τον Χάρι και, όταν αποφασίσει κάτι, είναι αμετακίνητος», ανέφερε πηγή του παλατιού στο Page Six.