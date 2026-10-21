Ο Χάρης Ρώμας βρέθηκε καλεσμένος στις «Rainbow Mermaids» και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, στην οποία μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος εξομολογήθηκε ότι είναι «πολύ ερωτευμένος», αναφέρθηκε στον γάμο που έκανε σε ηλικία μόλις 24 ετών, ενώ μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από τη συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου και την επεισοδιακή πρώτη του συνάντηση με τον Μίνωα Κυριακού, τον οποίο είχε παρεξηγήσει, νομίζοντας ότι τον φλέρταρε.

O έρωτας και η απόλυτη αγάπη

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Χάρης Ρώμας αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ ερωτευμένος, ενώ μίλησε και για την εμπειρία του από μια ανοιχτή σχέση στο παρελθόν, εξηγώντας γιατί δεν θα επέλεγε ξανά κάτι αντίστοιχο.

«Τώρα είμαι μια χαρά. Είμαι πολύ ερωτευμένος και δεν μπορώ να διανοηθώ να έχω ανοιχτή σχέση. Την έχω ζήσει όμως στο παρελθόν αλλά δεν λειτούργησε επειδή με ζήλευε η άλλη πλευρά. Δεν έχει σημασία το ποιος έχει το πάνω χέρι, αλλά είναι καλύτερο να το έχεις εσύ για να μην είσαι το θύμα. Εγώ θέλω την απόλυτη αγάπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όταν τον μούντζωσε η Ρένα Βλαχοπούλου

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου στην σειρά «Μάμα Μία», που ήταν η πρώτη τηλεοπτική σειρά που έγραψε και προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1 το 1991. Ο Χάρης Ρώμας υποδυόταν τον γιο της στη σειρά και παραδέχτηκε στις «Rainbow Mermaids» ότι, ως νεαρός και ενθουσιώδης σεναριογράφος, επέμενε να ακούει τις ατάκες του ακριβώς όπως τις είχε γράψει, διορθώνοντας πολλές φορές τη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία δυσκολευόταν να μάθει τα λόγια της λόγω ηλικίας.

«Δεν μάθαινε καθόλου τα λόγια. Κάτι μαθαίναμε μαζί, κάτι μάθαινε μόνη της, λίγα πράγματα τέλος πάντων, και δεν συγκρατούσε και τόσο πολύ. Οπότε σε κάποιες σκηνές έλεγε άλλα. Δεν ήταν πάντα λειτουργικά τα δικά της», αποκάλυψε. Η επιμονή του, ωστόσο, φαίνεται πως κάποια στιγμή εξάντλησε την υπομονή της και τελικά τον μούντζωσε. «Την τρίτη, τέταρτη μέρα, της τα είχα πρήξει τέλος πάντων. “Δεν λέτε τα λόγια μου, δεν λέτε τα λόγια μου”. Και κάποια μέρα ξέσπασε η Βλαχοπούλου και λέει: “Να πω τα λόγια σου; Πάρ’ τα, Σαίξπηρ, να μη στα χρωστάω!”», είπε.

Η επεισοδιακή γνωριμία με τον Μ. Κυριακού

Σε μια αστεία ιστορία από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του αναφέρθηκε ο Χάρης Ρώμας, περιγράφοντας την επεισοδιακή πρώτη του συνάντηση με τον Μίνωα Κυριακού. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως, όταν ήταν μόλις 27 ετών, είχε παρεξηγήσει τις προθέσεις του ισχυρού άνδρα του ΑΝΤ1, καθώς δεν γνώριζε ποιος ήταν. Μάλιστα, εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός με τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, έχοντας επηρεαστεί από τις συμβουλές του πατέρα του, ο οποίος τον προειδοποιούσε να είναι προσεκτικός.

«Ήρθε και με βρήκε σε μια δεξίωση που έκανε ο ΑΝΤ1 και εγώ τότε ήμουν μικρός, 27 ετών. Ήρθε λοιπόν ένας κοντός άνθρωπος και μου λέει “να γνωριστούμε;” και του απαντώ “όχι”, γιατί νόμιζα ότι ήθελε να μου την πέσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το τηλεφώνημα του Γιώργου Παπαδάκη για την τηλεθέαση

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε επίσης για το απρόσμενο τηλεφώνημα του Γιώργου Παπαδάκη, μία ημέρα αφότου προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Το Καφέ της Χαράς» στον ΑΝΤ1. «Με πήρε ο Γιώργος Παπαδάκης και μου είπε “έκανες 43% με το πρώτο επεισόδιο”», είπε και τόνισε ότι η τηλεθέαση της σειράς έφτασε μέχρι και 60%.

Ο γάμος στα 24 όταν σπούδαζε στην Ιατρική

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε και στον γάμο του με μια συμφοιτήτριά του στην Ιατρική, όταν ήταν μόλις 24 ετών. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να ανακαλύψει τη σεξουαλική και ερωτική του ταυτότητα, ενώ αποκάλυψε πως, παρά το έντονο πάθος που υπήρχε αρχικά στη σχέση τους, ο γάμος τους διήρκεσε μόλις δύο χρόνια.

«Την ερωτεύτηκα, αλλά εκείνη περισσότερο. Μέσα στο ψάξιμο της σεξουαλικής και ερωτικής ταυτότητας για να πιέσω κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μου να δοκιμαστεί εκεί και να ακολουθήσει μια ίσως πιο ήσυχη ζωή, ήθελα να πετύχει. Δεν ήθελα κυρίως τη σύγκρουση με τον εαυτό μου, αλλά αυτή δεν την αποφεύγεις ποτέ. Στην αρχή ήταν σεξουαλικός παράδεισος, αλλά κράτησε λίγο για μένα. Όταν της είπα ότι θέλω να χωρίσουμε μετά από δύο χρόνια, δεν μπορούσε να το πιστέψει γιατί είχαμε ερωτική ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.