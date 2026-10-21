Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος, μίλησε ο Αντώνης Λουδάρος στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη στιγμή που έμαθε τη διάγνωση, εξηγώντας πως, παρά την αρχική δυσκολία, επρόκειτο για κάτι αντιμετωπίσιμο. Παράλληλα, θέλησε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα για την πρόληψη και την προστασία από τον ήλιο, ενώ μοιράστηκε και τη δική του φιλοσοφία για τη ζωή, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε το παρόν και να δείχνουμε αγάπη στους ανθρώπους γύρω μας.

«Δεν ήταν ευχάριστο όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, αλλά θα μπορούσε να μου ανακοινώσει κάτι πολύ πιο δύσκολο, ήταν κάτι αντιμετωπίσιμο, πέρασε και μπορώ να μιλήσω γι΄αυτό. Θα μείνω στην πρόληψη. Εγώ είχα κάτι σε σχέση με τον ήλιο, πρέπει να προστατευόμαστε από την ήλιο. Αυτό είναι το μήνυμά μου, αυτό θέλω να πω», σημείωσε αρχικά.

Στη συνέχεια ο Αντώνης Λουδάρος είπε: «Όλοι θα πεθάνουμε, το πότε δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί τώρα μετά τη συνέντευξη να βγω έξω, να με χτυπήσει ένα αμάξι και να πεθάνω. Δεν το ξέρουμε, γι’ αυτό ζήστε το τώρα και ζήστε το ωραία, με αγάπη, με γλυκύτητα στους ανθρώπους. Πάρτε τους αγκαλιά, όλοι έχουμε ανάγκη από μια αγκαλιά».