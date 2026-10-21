Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή της από τον Λευκό Οίκο πραγματοποίησε η Κέιτι Ζακαράια, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επέστρεψε στην Καλιφόρνια και στην καθημερινότητά της.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών απαθανατίστηκε στη νότια Καλιφόρνια φορώντας πορτοκαλί αθλητικό κολάν και μοβ αθλητικό μπουστάκι, με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της να τραβούν την προσοχή, όπως σημειώνεται στη New York Post.

Ex White House press secretary Katie Zacharia has last laugh as she’s spotted working out in sunny SoCal https://t.co/ATbsoKAjgk https://t.co/Qy32VnXgYK — New York Post (@nypost) October 20, 2026

Η Κέιτι Ζακαράια, η οποία έχει δηλώσει ότι αγαπά ιδιαίτερα το cardio kickboxing, απολαμβάνει πλέον τον ήλιο της Καλιφόρνιας, έχοντας αφήσει πίσω της μια εξαιρετικά σύντομη και επεισοδιακή θητεία στην Ουάσινγκτον.

Η απομάκρυνσή της από την κυβέρνηση Τραμπ έγινε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους. Η εμφάνισή της τότε είχε προκαλέσει σχόλια, καθώς φαινόταν ιδιαίτερα νευρική, ενώ ακολούθησαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις που δέχτηκαν αρνητική κριτική και ερωτήματα σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα στον νομικό τομέα.

Παρά το άδοξο τέλος της παρουσίας της στον Λευκό Οίκο, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή της να αναλάβει τη θέση. «Είμαι περήφανη που είπα ναι, που έμεινα σταθερή σε όσα πιστεύω και που συνέχισα να στηρίζω τον πρόεδρο, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για μένα. Έδειξα στα παιδιά μου τι σημαίνει θάρρος απέναντι στην κριτική», δήλωσε στην California Post.

Η οργισμένη αντίδραση για τις φωτογραφίες και το ρεκόρ των πέντε ημερών

Παρότι οι φωτογραφίες από την Καλιφόρνια έκαναν τον γύρο των μέσων ενημέρωσης, η Κέιτι Ζακαράια δεν έκρυψε την ενόχλησή της, καταγγέλλοντας παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής. «Ένας φωτογράφος είχε στηθεί έξω από το σημείο όπου βρισκόμουν σήμερα το πρωί και παραβίασε την ιδιωτικότητά μου. Είναι ακόμη ένα παράδειγμα της εχθρότητας της Αριστεράς απέναντι στους υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ και των δυνάμεων επιβολής του νόμου», ανέφερε σε δήλωσή της στη New York Post.

Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί οποιαδήποτε ενόχληση προς την ίδια ή την οικογένειά της. «Όποιος στοχοποιεί εμένα ή την οικογένειά μου, παραβιάζει την ιδιωτική μας ζωή ή μας παρενοχλεί, θα αντιμετωπίσει μια πλήρη και αποφασιστική αντίδραση. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου και δεν πρόκειται να το ανεχτώ. Όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν ζωές και να θέσουν οικογένειες σε κίνδυνο για μερικά κλικ θα έπρεπε να ντρέπονται», τόνισε.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης αποκαλύπτει την τοποθεσία της και την εκθέτει σε αξιόπιστες απειλές φέρει μερίδιο ευθύνης. Η Ζακαράια κατέγραψε ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, καθώς η θητεία της ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου διήρκεσε μόλις πέντε ημέρες, η συντομότερη στην ιστορία της συγκεκριμένης θέσης. Ξεπέρασε ακόμη και τον Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είχε παραμείνει διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου για 11 ημέρες το 2017.

Η επιλογή της είχε γίνει προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος της είχε προτείνει τη θέση επιτόπου. Ωστόσο, η παρουσία της στην κυβέρνηση αποδείχθηκε τόσο σύντομη, ώστε δεν πρόλαβε ουσιαστικά να εγκατασταθεί στην Ουάσινγκτον.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη της επαγγελματική εμπειρία στην αμερικανική πρωτεύουσα. Νωρίτερα μέσα στο 2026 είχε εργαστεί για μερικούς μήνες ως εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, έχοντας μάλιστα προσωπική φρουρά, όπως και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της υπηρεσίας.

Η αγάπη της για τη γυμναστική είχε επίσης βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε εκφοβισμό σε μάθημα cardio kickboxing επειδή φορούσε καπέλο με το σύνθημα υπέρ του Τραμπ. Σε άρθρο της στη New York Post είχε υπερασπιστεί τότε την επιλογή της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ποτέ μην υποχωρείς. Ποτέ μην παραδίνεσαι».

Όπως φαίνεται, η Κέιτι Ζακαράια εξακολουθεί να υιοθετεί την ίδια στάση και μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι δεν μετανιώνει για τις επιλογές της και ότι παραμένει πιστή στις πολιτικές της πεποιθήσεις.