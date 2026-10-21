Μπορεί να γνώρισε την ήττα μέσα στο ρινγκ, ωστόσο η Λουσέρο Ακόστα φαίνεται πως βγήκε οικονομικά κερδισμένη από ένα απρόοπτο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της. Η αθλήτρια των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) έγινε viral όταν το αθλητικό της μπουστάκι μετακινήθηκε, αποκαλύπτοντας στιγμιαία το στήθος της μπροστά στις κάμερες, με την ίδια να υποστηρίζει στη συνέχεια ότι το περιστατικό της απέφερε επιπλέον έσοδα μέσω του OnlyFans.

Όπως αναφέρει η New York Post, το συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο Σικάγο, κατά το ντεμπούτο της Μεξικανής αθλήτριας στη διοργάνωση Professional Fighters League (PFL), όπου αντιμετώπισε τη Σάνον Κλαρκ.

MMA fighter receives big bonus on OnlyFans after suffering a wardrobe malfunction during loss https://t.co/OeueTdLH9l https://t.co/erTpQiCXja — New York Post (@nypost) October 20, 2026

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Σάνον Κλαρκ είχε ακινητοποιήσει την αντίπαλό της στο έδαφος και την χτυπούσε, όταν το μπουστάκι της Λουσέρο Ακόστα μετακινήθηκε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί για λίγα δευτερόλεπτα το στήθος της στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, με τη Σάνον Κλαρκ να επικρατεί τελικά με τεχνικό νοκ άουτ, ένα λεπτό και 59 δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση του τρίτου και τελευταίου γύρου.

Παρά την ήττα της, η Λουσέρο Ακόστα φαίνεται πως κατάφερε να αξιοποιήσει την τεράστια δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό, αποκαλύπτοντας στους περισσότερους από 500.000 ακολούθους της στο Instagram ότι εξασφάλισε πρόσθετα έσοδα από το OnlyFans.

Η ανάρτηση για το OnlyFans και τα 500.000 δολάρια

«Επιπλέον πληρωμή από το OnlyFans επειδή δείξαμε τις θηλές μας κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του PFL», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση η αθλήτρια σε ανάρτησή της στο Instagram, προσθέτοντας: «Είναι χαριτωμένο. Επίσημος χορηγός».

Λίγο αργότερα, η Λουσέρο Ακόστα, η οποία είναι γνωστή και με το προσωνύμιο «La Loba», δημοσίευσε ένα Instagram Story στο οποίο εμφανιζόταν το ποσό των 500.000 δολαρίων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνδέεται με την απροσδόκητη δημοσιότητα που απέκτησε.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν πρόκειται για τα συνολικά της έσοδα, για χρήματα από νέες συνδρομές στην πλατφόρμα ή για κάποια άλλη οικονομική συμφωνία. Το συγκεκριμένο ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η ήττα από τη Σάνον Κλαρκ έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων συνεχόμενων νικών για τη Λουσέρο Ακόστα, το οποίο είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2025. Πλέον, το επαγγελματικό της ρεκόρ διαμορφώνεται σε έξι νίκες και τρεις ήττες. Από την άλλη, η Σάνον Κλαρκ συνέχισε τη δική της νικηφόρα πορεία, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές επιτυχίες μετά την ήττα που είχε γνωρίσει στη διοργάνωση «Contender Series».

Πριν από τη μετακίνησή της στο PFL, η Λουσέρο Ακόστα αγωνιζόταν στο Combate Global, ενώ είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε γίνει viral με βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να προπονείται κάτω από το νερό φορώντας μπικίνι.

Αυτή τη φορά, πάντως, η δημοσιότητα ήρθε από μια εντελώς απρόβλεπτη στιγμή του αγώνα της, η οποία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια, μετατράπηκε σε μια ιδιαίτερα κερδοφόρα ευκαιρία.