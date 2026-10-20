Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσίευση βίντεο με τον ίδιο να τραγουδά μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων όταν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα απόσπασμα στο οποίο ερμήνευε το καινούργιο του τραγούδι «Ρεύμα», έχοντας ως φόντο το διάσημο μνημείο. Η επιλογή του σχολιάστηκε αρνητικά από αρκετούς χρήστες, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα βρισκόταν εκείνες τις ημέρες αντιμέτωπη με εκτεταμένες κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών.

Το βράδυ της Τρίτης (20/10/2026), ο Κωνσταντίνος Αργυρός προχώρησε σε νέα δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά ένα ακόμη ακυκλοφόρητο τραγούδι του, με τίτλο «Μετανάστης».

Η κίνησή του προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον στους θαυμαστές του, με τη δημοσίευση να συγκεντρώνει περισσότερα από 2.000 likes μέσα στα πρώτα λεπτά. Σε αντίθεση με το προηγούμενο βίντεο, οι αντιδράσεις ήταν κυρίως θετικές, καθώς πολλοί χρήστες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη μουσική και το ύφος του νέου κομματιού.