Με αναφορές σε «σκοτεινούς κύκλους» και σε ανθρώπους που «νίπτουν τας χείρας των», ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε δημόσια στο ξέσπασμα του Πέτρου Φιλιππίδη εναντίον του, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας στην πρώην σχολή Ευελπίδων, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Λίγες ώρες μετά τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που δέχτηκε ενώ κατέθετε ως μάρτυρας, ο ηθοποιός και βουλευτής δημοσίευσε ένα εκτενές κείμενο στα social media, αναφερόμενος στις αρχές που, όπως υποστηρίζει, καθορίζουν τη στάση του απέναντι σε προσωπικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες καταγγελίες.

«Εξ άλλου οι ύβρεις χαρακτηρίζουν αυτόν που τις εκτοξεύει κι όχι αυτόν που τις δέχεται», έγραψε, χωρίς να κατονομάσει τον Πέτρο Φιλιππίδη στην ανάρτησή του.

«Ποτέ δεν ζύγιασα το προσωπικό συμφέρον»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στα διλήμματα που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην πολιτική του διαδρομή.

«Με αφορμή τα όσα έγιναν σήμερα στο δικαστήριο σκέπτομαι πως τα τελευταία χρόνια πολλές φορές σταθήκαμε μπροστά σε διλήμματα.

Προσωπικά ποτέ δεν ζύγιασα το προσωπικό συμφέρον για να βρεθώ από την μια ή την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, στην ζωή, την τέχνη την πολιτική. Οι έννοιες που με καθοδηγούν πάντα βάσει της ηθικής μου και της συνείδησης μου είναι η αλήθεια, η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ευθέως στις προσβολές, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη στάση του.

«Γι’ αυτό και κάθε είδους ύβρεις και προσβολές απ’ όπου κι αν προέρχονται με αφήνουν αδιάφορο, με κάνουν πιο ψύχραιμο και χαλύβδινο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δικαίωμα των ανθρώπων να προχωρούν σε καταγγελίες, χρησιμοποιώντας τη φράση «σκοτεινοί κύκλοι».

«Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ, όσο κι αν προσπαθούν σκοτεινοί κύκλοι να το πετύχουν, να ανακόψει την πορεία προς το καλό και να αφαιρέσει το δικαίωμα των ανθρώπων να καταγγέλλουν τα δεινά που τους προξενούν άλλοι».

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του γράφοντας:

«Είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι με αυτήν την πλευρά των ανθρώπων και θα καταγγέλλω πάντα αυτούς που νίπτουν τας χείρας των παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτοί έχουν φέρει το χάος στον κόσμο και στην κοινωνία μας κι αυτό το κακό πρέπει κάποτε να εξαλειφθεί.»

Τι συνέβη στο δικαστήριο με τον Πέτρο Φιλιππίδη

Το περιστατικό που προηγήθηκε σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, κατά την εκδίκαση της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης εναντίον της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρισκόταν ήδη στο βήμα του μάρτυρα, όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης εισήλθε στην αίθουσα, καθώς δεν ήταν παρών κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ο Πέτρος Φιλιππίδης άρχισε να απευθύνεται στον Σπύρο Μπιμπίλα με ιδιαίτερα προσβλητικές εκφράσεις.

«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, γελοίε. Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα επειδή σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα», φέρεται να του είπε.

Μετά το επεισόδιο, ο Σπύρος Μπιμπίλας επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω της προσωπικής του ανάρτησης, επιμένοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα των ανθρώπων να καταγγέλλουν όσα έχουν υποστεί.