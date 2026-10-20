«Σήκωσα το κεφάλι μου να δω το πόδι μου, γιατί ένιωσα ότι κάτι πήγε στραβά. Είδα το κόκαλο έξω από το δέρμα. Εκεί άφησα μια βρισιά», αποκάλυψε ο Χάρης Βαρθακούρης, περιγράφοντας τις σοκαριστικές λεπτομέρειες από το ατύχημα που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο τραγουδιστής, έχοντας πλέον λάβει εξιτήριο, αναρρώνει στην κατοικία του δίπλα στη σύζυγό του, Αντελίνα, εξιστορώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο τραυματισμός του.

«Κοίτα, μισό βήμα πριν πιάσω το χερούλι της πόρτας του αυτοκινήτου που θα με επέστρεφε σπίτι μου, έβρεχε καταρρακτωδώς, γλίστρησα. Θυμάμαι ότι πετάχτηκα στον αέρα, όπως βλέπουμε σε κάτι ταινίες που πατάνε την μπανανόφλουδα και φεύγουν ολόκληροι στον αέρα. Έσκασα κάτω με την πλάτη και το κεφάλι. Ένιωσα ότι κάτι πήγε στραβά με το πόδι μου διότι έβγαλα μια κραυγή η οποία πρέπει να ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα», σημείωσε.

Η διακομιδή, το χειρουργείο και η στήριξη της οικογένειας

Αμέσως μετά την πτώση, ο Χάρης Βαρθακούρης μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ για τις απαραίτητες ακτινογραφίες, όπου διαπιστώθηκε το κάταγμα, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο προκειμένου να χειρουργηθεί από τον θεράποντα ιατρό της οικογένειάς του.

Από την πλευρά της, η Αντελίνα Βαρθακούρη αναφέρθηκε στη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας: «Λοιπόν, γυρίσαμε σήμερα και είπα στον άντρα μου “θα φτιάχνομαι, θα με βλέπεις ωραία να σου ανεβαίνει η ψυχολογία”. Γιατί ξέρεις η ψυχολογία είναι πολύ βασικό πράγμα».

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το περιβάλλον τους, στέλνοντας το δικό της μήνυμα: «Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την καρδιά μου, για όλα. Και εσένα και το κορίτσι σου, τη Μαρία μας, που πραγματικά μου σταθήκατε πάρα πολύ», είπε απευθυνόμενη στον Γιώργο Λιάγκα, συμπληρώνοντας: «Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μας, στις οικογένειές μας. Και θέλω να πω ένα μήνυμα εδώ, σε όλα τα νέα παιδιά και σε όλους εμάς που απομονωνόμαστε στα social και στα tablet και χάνουμε τους φίλους μας, που πραγματικά κατάλαβα μέσα σε μια στιγμή πόσο βασικό ρόλο παίζουν οι φίλοι και η οικογένεια. Να μη νιώσεις μόνος».

Η ίδια έκλεισε με μια τοποθέτηση για το ιατρικό προσωπικό της χώρας: «Και με όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα, τα φρικαλέα και τα τραγικά, με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουμε και πολύ καλούς γιατρούς».