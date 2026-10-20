Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αποκάλυψε ότι στο συμβόλαιο συμμετοχής του στο Survivor υπήρχε όρος που αφορούσε σοβαρούς τραυματισμούς και οικονομικές απαιτήσεις, μιλώντας για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος έχασε το αριστερό του πόδι στον Άγιο Δομίνικο.

Ο ηθοποιός, που είχε συμμετάσχει στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, περιέγραψε όσα θυμάται από τη διαδικασία πριν από την είσοδό του στο παιχνίδι, επισημαίνοντας ότι οι παίκτες υπέγραφαν πως αποδέχονταν το ενδεχόμενο ενός σοβαρού ατυχήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Mad TV Shows» του MAD, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπορώ να πω ότι το Survivor είχε μια μορφή ασφάλειας, αλλά όχι την ασφάλεια την οποία πραγματικά δεν θα μπορούσες να πάθεις κάτι. Υπογράφαμε στο συμβόλαιό μας ότι μπορούσαμε να πάθουμε κάτι τέτοιο και να μη ζητήσουμε λεφτά και αυτό είναι πολύ βαρύ».

«Δεν το χωράει το κεφάλι μας»

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε και στις συνέπειες που αντιμετωπίζει ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του για όσα έχει περάσει μετά το ατύχημα.

«Ένιωσα ότι ένιωσα ενσυναίσθηση και πόνο για το παιδί. Πολύ δύσκολο αυτό που τραβάει. Αυτό που τραβάει είναι ασύλληπτο. Δεν το χωράει το κεφάλι μας. Στο μυαλό μας λέμε “τραυματίστηκε” “αναπηρία”, αλλά το έχουμε πολύ εύκολα έχουμε τη λέξη, αλλά η συνειδητοποίηση του τι αυτός ο άνθρωπος τραβάει είναι ασύλληπτο», δήλωσε.