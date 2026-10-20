Τα Ιωάννινα ήταν ένας από τους προορισμούς που επέλεξαν η Εριέττα Κούρκουλου, ο Βύρωνας Βασιλειάδης και τα δύο παιδιά τους μέσα στον Οκτώβριο, όπως αποκαλύπτει το φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε η ίδια στα social media.

Η Εριέττα Κούρκουλου δημοσίευσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 20 φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές του μήνα, καταγράφοντας οικογενειακές εξορμήσεις στην Ελλάδα. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα είναι και ένα από τη λίμνη των Ιωαννίνων, όπου ποζάρει με φόντο το τοπίο της πόλης.

Οικογενειακές βόλτες και παιχνίδια στη φύση

Στις περισσότερες εικόνες εμφανίζονται οι δύο γιοι της, ο Νίκος και ο Λέων, ενώ το φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνει βόλτες, παιχνίδια και στιγμές στη φύση μαζί με τους γονείς τους.

Ο Νίκος, ο μεγαλύτερος από τους δύο, γεννήθηκε το 2022 και είναι σήμερα 4 ετών. Ο Λέων είναι 1,5 έτους και είναι το δεύτερο παιδί της Εριέττας Κούρκουλου και του Βύρωνα Βασιλειάδη.

Οι φωτογραφίες δεν περιορίζονται σε έναν μόνο προορισμό. Το άλμπουμ περιλαμβάνει διαφορετικές εικόνες από τον Οκτώβριο, με την οικογένεια να περνά χρόνο εκτός πόλης και τα παιδιά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα περισσότερα στιγμιότυπα.

Η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτηση με μία μόνο λέξη, γράφοντας στη λεζάντα: «October».