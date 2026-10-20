Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ, του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στην τελετή υποδοχής του σουλτάνου Χάιθαμ μπιν Ταρίκ στο Ουίνδσορ. Η επιλογή της δεν περιορίστηκε σε ένα κομψό σύνολο για μια επίσημη περίσταση. Το χρώμα του παλτού της παρέπεμπε στη χώρα του υψηλού προσκεκλημένου, ενώ η καρφίτσα της είχε μακρά διαδρομή στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Το σκούρο πράσινο παλτό Alexander McQueen, σχεδιασμένο από τη Σάρα Μπάρτον, συνδυάστηκε με καπέλο της Τζουλιέτ Μποτέριλ. Το πράσινο είναι ένα από τα χρώματα της σημαίας του Ομάν και η επιλογή του εντάσσεται στη διπλωματική παράδοση της βασιλικής γκαρνταρόμπας, όπου οι αποχρώσεις και τα κοσμήματα μπορούν να λειτουργούν ως διακριτικές αναφορές στη χώρα που φιλοξενείται.

Η πριγκίπισσα έχει φορέσει ξανά το ίδιο παλτό, το 2022 και το 2025. Πρόκειται για μία από τις δημιουργίες στις οποίες έχει επιστρέψει, επιλέγοντας ένα ήδη υπάρχον κομμάτι της γκαρνταρόμπας της αντί για μια εντελώς νέα εμφάνιση.

Η καρφίτσα του 1863 που φόρεσε η Νταϊάνα και πέρασε στην Κέιτ

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εμφάνισης ήταν η Queen Alexandra Three Feathers Brooch, η καρφίτσα με τα τρία φτερά που χρονολογείται από το 1863. Το σχέδιο παραπέμπει στο έμβλημα του πρίγκιπα της Ουαλίας και περιλαμβάνει διαμάντια, καθώς και ένα κρεμαστό σμαράγδι, το οποίο η Κέιτ επέλεξε να διατηρήσει στη σημερινή της εμφάνιση.

Το κόσμημα είχε δοθεί στην πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Δανίας όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Εδουάρδο Ζ. Πολύ αργότερα πέρασε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία το φόρεσε σε διάφορες περιστάσεις, άλλοτε με το σμαράγδι και άλλοτε χωρίς αυτό. Μετά την ανάληψη του τίτλου της πριγκίπισσας της Ουαλίας από την Κέιτ, το 2022, η καρφίτσα πέρασε σε εκείνη.

Η επιλογή της αποκτά έτσι διπλή σημασία: συνδέεται με το ιστορικό έμβλημα του τίτλου που φέρει σήμερα η Κέιτ, αλλά και με τη γυναίκα που είχε προηγουμένως τον ίδιο τίτλο. Η πράσινη απόχρωση του σμαραγδιού ταίριαζε, παράλληλα, με το παλτό της και με το χρώμα που επέλεξε για την περίσταση.

Η επίσημη υποδοχή του σουλτάνου του Ομάν είναι η πρώτη επίσκεψη αυτού του είδους από μονάρχη της χώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1982. Το πρόγραμμα της τριήμερης επίσκεψης περιλαμβάνει επίσημες τελετές, συναντήσεις και κρατικό δείπνο.

Στην ίδια τελετή, η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε την άλλη βασική απόχρωση της σημαίας του Ομάν: φόρεσε κόκκινο παλτό και φόρεμα της Φιόνα Κλερ, καπέλο του Φίλιπ Τρέισι και μια καρφίτσα Cartier με ρουμπίνια και διαμάντια, η οποία ανήκε αρχικά στη βασιλομήτορα Ελισάβετ.