«Αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι μου και να δουλεύω και σε μπαρ το βράδυ», αποκάλυψε ο Χάρης Ρώμας, περιγράφοντας την έντονη αντιπαράθεση με τον πατέρα του όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ιατρική για την υποκριτική.

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε στις απαρχές της επαγγελματικής του διαδρομής, την προσωπική του προσπάθεια, αλλά και στις επικρίσεις που δέχεται κατά καιρούς στο διαδίκτυο.

«Ήμουνα πάντα ένας σκληρά εργαζόμενος καλλιτέχνης και γενικά άνθρωπος», ξεκαθάρισε, ενώ σχετικά με τους χαρακτήρες που ενσάρκωσε στη μικρή οθόνη, όπως ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός και ο Περίανδρος Πώποτας, υποστήριξε πως διαθέτουν διαφορετικές προσωπικότητες, αντιφάσεις και εσωτερικά τραύματα.

Η τοποθέτηση για τα social media και τους επικριτές

Αναφερόμενος στην επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα χαρακτήρισε ως «το χειρότερο όπλο εναντίον κάθε αξιοπρέπειας», σημειώνοντας πως αν και αποτελούν εργαλείο δουλειάς, μπορούν να παραπλανήσουν και να διαμορφώσουν στρεβλά πρότυπα.

«Ξέρεις πόσες φορές έχω διαβάσει σχόλια του τύπου “τρως και εσύ καλά”. Από πού τρώω καλά εγώ; Δούλεψα σε όλη μου τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Καμία επιδότηση δεν πήρα ποτέ και ούτε αίτημα δεν έκανα ποτέ».

Τέλος, σχολιάζοντας τις συγκρίσεις για την εξωτερική εμφανιση των δημοσίων προσώπων στο χρόνο, απάντησε: «Δεν θα κάνω το χατίρι σε αυτούς τους haters. Θα παραμείνω κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα, έτσι για να σκάσουν οι haters», στο K-Zone Vidcast με τον Κυριάκο Ανδρόνη.