Μια αληθινή βασιλική τιάρα μπορεί να κοστίζει όσο ένα πολυτελές ακίνητο. Το συγκεκριμένο διαμαντένιο κόσμημα του οίκου Mellerio, που χρονολογείται περίπου στο 1862 και συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια της Ορλεάνης, βγαίνει σε δημοπρασία στις 11 Νοεμβρίου 2026, στη Γενεύη, με εκτιμώμενη αξία έως και 500.000 ελβετικά φράγκα.

Η τιάρα περιλαμβάνεται στη δημοπρασία Royal & Noble Jewels του οίκου Sotheby’s και η επίσημη εκτίμησή της κυμαίνεται από 300.000 έως 500.000 ελβετικά φράγκα. Το ποσό αφορά την εκτίμηση πριν από τη δημοπρασία και όχι την τελική τιμή πώλησης, η οποία θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.

Ένα κόσμημα με βασιλική ιστορία και δύο τρόπους να φορεθεί

Η ιστορία της τιάρας συνδέεται με τη Μαρί Ιζαμπέλ της Ορλεάνης, κόμισσα του Παρισιού, η οποία έζησε από το 1848 έως το 1919. Το κόσμημα της προσφέρθηκε ως γαμήλιο δώρο το 1864 από τον σύζυγό της, Αντουάν της Ορλεάνης, δούκα του Μονπανσιέ.

Κατασκευασμένη από διαμάντια, η τιάρα ξεχωρίζει όχι μόνο για τη βασιλική της προέλευση αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με τον κατάλογο της δημοπρασίας, μετατρέπεται και σε κολιέ, επιτρέποντας να φορεθεί με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα ενός ιστορικού κοσμήματος.

Η δημιουργία της αποδίδεται στον γαλλικό οίκο Mellerio dits Meller, ενώ η σημερινή της μορφή περιλαμβάνει μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Η περιγραφή του Sotheby’s αναφέρει διαμάντια παλαιάς κοπής, καθώς και διαμάντια κοπής ροζέτας, στοιχεία που παραπέμπουν στην τεχνική και την αισθητική της εποχής.

Πόσο μπορεί να φτάσει η τιμή της

Η εκτίμηση των 300.000 έως 500.000 ελβετικών φράγκων τοποθετεί την τιάρα στην κατηγορία των κοσμημάτων υψηλής αξίας που προσελκύουν συλλέκτες ιστορικών αντικειμένων, κοσμηματοφιλίας και βασιλικών κειμηλίων. Η τελική τιμή μπορεί να κινηθεί διαφορετικά από την αρχική εκτίμηση, ανάλογα με τις προσφορές που θα κατατεθούν.

Η δημοπρασία στη Γενεύη δίνει σε ένα αντικείμενο με ιστορία που ξεκινά τον 19ο αιώνα μια νέα ευκαιρία να περάσει σε ιδιωτική συλλογή. Για τους ενδιαφερόμενους, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο αξίζουν τα διαμάντια του, αλλά και πόσο αποτιμάται σήμερα η σύνδεσή του με μια βασιλική οικογένεια και έναν γάμο της εποχής.

Η τιάρα παρουσιάζεται στον επίσημο κατάλογο του Sotheby’s για τη δημοπρασία Royal & Noble Jewels, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου 2026 στη Γενεύη.