Η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, παρά το γεγονός ότι ενημερώθηκε πως δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως πίστευε από το 2021. Η 54χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στο podcast «MeSsy» ότι η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη και ότι, πέντε χρόνια αργότερα, παραμένει χωρίς σαφή απάντηση για την κατάσταση που την έχει αναγκάσει να απομακρυνθεί από την υποκριτική.

Η στιγμή που έμαθε για την ανατροπή της διάγνωσης δεν της έφερε την ανακούφιση που θα περίμενε κανείς. Όπως περιέγραψε, ο γιατρός της μπήκε στο δωμάτιό της και της είπε: «Συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας».

Η αντίδρασή της ήταν διαφορετική από εκείνη των ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω της. «Κι εγώ ήμουν σε φάση… δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τόσο χαρούμενοι», ανέφερε, εξηγώντας ότι η ανακοίνωση δεν έλυσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά.

«Δεν έγινα καλύτερα, αν μη τι άλλο, έγινα χειρότερα»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εξήγησε ότι η σωματική της κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί από το 2021, όταν είχε δημοσιοποιήσει ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αντίθετα, όπως είπε, τα συμπτώματα έχουν επιδεινωθεί, γεγονός που την αφήνει αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την υγεία της.

«Δεν γίνεται να έχεις λάβει λάθος διάγνωση και ξαφνικά να είμαι καλύτερα. Δεν έγινα καλύτερα. Αν μη τι άλλο, έγινα χειρότερα. Οπότε βρίσκομαι πάλι στο σημείο μηδέν, χωρίς να ξέρω τι μου συμβαίνει», είπε.

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι οι γιατροί της θα χρειαστεί να συνεργαστούν και να εξετάσουν εκ νέου την πορεία της υγείας της, ώστε να διαπιστώσουν τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια και πώς προέκυψε η αρχική διάγνωση.

«Και τώρα θα πρέπει να γίνει μια διαδικτυακή έρευνα, στην οποία θα εμπλακούν οι γιατροί μου, προκειμένου να καταλάβουν τι συνέβαινε από το 2021 και γιατί συνέβη όλο αυτό», ανέφερε.

«Έχω περάσει μια πολύ μεγάλη κατάθλιψη»

Η ανατροπή δεν έχει αλλάξει την καθημερινότητά της. Η Άπλγκεϊτ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και μπαστούνι, ενώ ακόμη και μια διαδρομή από το αυτοκίνητο μέχρι το ιατρείο μπορεί να αποδειχθεί αδύνατη χωρίς βοήθεια.

Μιλώντας για τις συνέπειες που είχε η κατάσταση στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή, περιέγραψε τη συναισθηματική επιβάρυνση που έχει βιώσει.

«Έχω περάσει μια πολύ μεγάλη κατάθλιψη εξαιτίας όλου αυτού. Αλλά τα έχασα όλα. Έχασα τη δουλειά μου. Συγγνώμη. Τι λες σε κάποιον που ζει με αυτό εδώ και έξι χρόνια; Θεέ μου, λυπάμαι τόσο πολύ… γιατί σταμάτησε τη ζωή μου», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, ακόμη και μετά την ενημέρωση ότι δεν έχει σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Εξακολουθώ να χρειάζομαι αναπηρικό αμαξίδιο όταν πηγαίνω στο ιατρείο. Δεν μπορώ να περπατήσω από το αυτοκίνητο μέχρι το δωμάτιο. Εξακολουθώ να ζω μέσα σε όλο αυτό. Δεν συνέβη κανένα μαγικό πράγμα όταν μου είπε “δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”. Τίποτα μαγικό δεν συνέβη», δήλωσε.

Η εξομολόγηση στην Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ

Στο «MeSsy», το podcast που παρουσιάζει μαζί με την Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, η Άπλγκεϊτ μίλησε και για το πώς αισθάνεται μετά την αναθεώρηση της διάγνωσής της. Η συνεργάτιδά της ζει επίσης με σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ οι δυο τους έχουν μοιραστεί δημόσια τις εμπειρίες τους με τη νόσο.

«Είναι περίεργο, γιατί νιώθω ότι απογοήτευσα τους πάντες. Είναι ένα παράξενο συναίσθημα, γιατί γίναμε, εσύ κι εγώ, τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τη σκλήρυνση κατά πλάκας», είπε απευθυνόμενη στη Σίγκλερ.

Η ίδια εξήγησε ότι η διάγνωση είχε αποκτήσει καθοριστική θέση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν όσα της συνέβαιναν. «Και όλα όσα έκανα… Είχα έναν λόγο. Είχα έναν γαμ***νο λόγο για τον οποίο κάθε μέρα μου ήταν χάλια. Και τώρα δεν έχω λόγο και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ μπερδεμένο για μένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να βρίσκεται «σε κατάσταση σοκ».

Οι νοσηλείες και η απομάκρυνση από την υποκριτική

Η ηθοποιός, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή και από τη σειρά «Dead to Me», είχε ανακοινώσει το 2021 ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, μια χρόνια πάθηση που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μετά την ολοκλήρωση της σειράς, απομακρύνθηκε από την ενεργό υποκριτική, καθώς οι επιπτώσεις στην κινητικότητά της περιόρισαν σημαντικά τις δραστηριότητές της.

Σε προηγούμενες εξομολογήσεις της είχε περιγράψει πόσο δύσκολο ήταν ακόμη και να σηκωθεί από το κρεβάτι, σημειώνοντας ότι η κόρη της αποτελούσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους προσπαθούσε να σηκωθεί.

Παράλληλα, έχει μιλήσει για τις επανειλημμένες εισαγωγές της στο νοσοκομείο. «Για τρία χρόνια από τότε που διαγνώστηκα, έχω βρεθεί στο νοσοκομείο περισσότερες από 30 φορές», είχε αποκαλύψει.

Όπως έχει αναφέρει, παρέμεινε για τέσσερις μήνες σε κλινική, πριν πάρει εξιτήριο τον Αύγουστο. Η νέα αποκάλυψη για τη διάγνωση αφήνει πλέον ανοιχτό το ερώτημα που προσπαθεί να απαντήσει η ίδια και η ιατρική ομάδα της: τι προκαλεί τα συμπτώματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τόσο έντονα τη ζωή της.