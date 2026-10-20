Η Ζωζώ Σαπουντζάκη αναγνωρίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της, συζητά μαζί τους και θυμάται ιστορίες από το παρελθόν, σύμφωνα με τη συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδου. Η ίδια διέψευσε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η ηθοποιός δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ακόμη και οικεία της πρόσωπα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι καθηλωμένη στο κρεβάτι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την κινητικότητά της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για όσα έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού.

«Πραγματικά απορώ και είμαι πάρα πολύ θυμωμένη για μία ακόμα φορά. Έχω πει επανειλημμένως για τον κίτρινο τύπο, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν μία πένα και γράφουν όλες αυτές τις ανακρίβειες, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που γράψανε σήμερα. Είμαι έξαλλη. Και τους προκαλώ να έρθουν να το διαπιστώσουν», είπε.

Τι είπε για την υγεία και την καθημερινότητα της Ζωζώς Σαπουντζάκη

Η συνεργάτιδά της υποστήριξε ότι η ηθοποιός έχει ανθρώπους που τη φροντίζουν και δεν βρίσκεται στην κατάσταση που περιγράφουν τα δημοσιεύματα.

«Η Ζωζώ είναι καλά, ούτε καθηλωμένη στο κρεβάτι είναι, ούτε τίποτα. Έχει περιποίηση, φροντίδα και είναι πολύ καλά. Όσον αφορά την υγεία της, έχει τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει μία γυναίκα της ηλικίας της», ανέφερε.

Απαντώντας ειδικότερα στους ισχυρισμούς ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν αναγνωρίζει πλέον ανθρώπους από το περιβάλλον της, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου περιέγραψε στιγμές από την καθημερινότητά τους.

«Τους αναγνωρίζει και συζητάμε και θυμάται τα παλιά. Γελάμε, βλέπουμε τηλεόραση, βλέπουμε τις εκπομπές, της τραγουδάμε», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την απορία της για τον λόγο που δημοσιεύονται τέτοιες πληροφορίες για την ηθοποιό.

«Αλλά έτσι θέλουν να λένε για να πουλάνε τις παλιοφυλλάδες θα έλεγα. Γιατί το κάνουν αυτό σε κάποιους καλλιτέχνες, σε εισαγωγικά μύθους, που μαζί τους, όταν θα φύγουν, κλείνει και μία εποχή; Γιατί το κάνουν αυτό; Η κυρία Σαπουντζάκη είναι προστατευμένη από όλα και από όλους. Είναι ευτυχισμένη, θα έλεγα», πρόσθεσε.

Δεν γνωρίζει για τον θάνατο του συντρόφου της

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου αναφέρθηκε και στον θάνατο του συντρόφου της ηθοποιού, εξηγώντας ότι η ίδια δεν έχει ενημερωθεί για την απώλειά του. Όπως είπε, φοβάται ότι η είδηση θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάστασή της και γι’ αυτό επιλέγει να μην της την αποκαλύψει.

«Όσον αφορά τον σύντροφό της, για τον οποίο κάτι τέτοιο αναφέρει πάλι η εφημερίδα, φυσικά και, τον ζητάει τον σύντροφό της, μπορώ και την προστατεύω από το να της πω για την απώλειά του. Δεν θέλω, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Δεν τον ζητάει κάθε μέρα», εξήγησε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να βγαίνουν από το σπίτι, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η ηθοποιός χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο λόγω της κινητικότητάς της.

«Και βγαίνουμε και έξω, πάμε και βόλτα. Με το αναπηρικό; Ναι, με το αναπηρικό. Ναι, την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της. Από εκεί και πέρα δεν είναι στο κρεβάτι», είπε.

Η έκκληση για σεβασμό προς την ηθοποιό

Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να κινηθεί νομικά για τα δημοσιεύματα που αφορούν τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η συνεργάτιδά της δεν ανακοίνωσε κάποια σχετική ενέργεια. Αντίθετα, ζήτησε να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή και σεβασμός πριν δημοσιευτούν πληροφορίες για την προσωπική ζωή και την υγεία της.

«Τι να κινηθώ νομικά; Τι να πω; Και σε ποιον; Θα ήθελα πραγματικά να σέβονται και να σκέφτονται πριν γράψουν κάτι για την αγαπημένη μας Ζωζώ. Και απορώ πώς, χωρίς να ρωτήσουν πραγματικά για την κατάστασή της, βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα», κατέληξε.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού και διέψευσε δημοσιεύματα ότι δεν αναγνωρίζει οικεία της πρόσωπα