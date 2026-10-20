Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τον Δημήτρη Παπανώτα και τη Φωτεινή Πετρογιάννη συνεχίστηκε μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου να σχολιάζει τη νέα τοποθέτηση του δημοσιογράφου και ειδικά τη φράση «ας βγάλουν τον σκασμό» που είπε στον αέρα του «Happy Day».

Ο Δημήτρης Παπανώτας είχε επανέλθει στο θέμα αναφερόμενος στην ανάρτηση που έκανε μετά τις δηλώσεις του για τη Φωτεινή Πετρογιάννη. Σχολιάζοντας όσους συνέχισαν να τοποθετούνται για την υπόθεση, είπε: «τους απάντησα, μπας και μ’ αφήσουν στην ησυχία μου. Τώρα που πήραν την απάντηση ας βγάλουν τον σκασμό».

Η συγκεκριμένη φράση σχολιάστηκε από τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της στην εκπομπή, με την παρουσιάστρια να ξεκαθαρίζει αρχικά ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε έναν διάλογο με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο δημοσιογράφος.

«Δεν μπορώ να μπω σε αυτό τον διάλογο με τον τρόπο που επιλέγει να μπει ο Δημήτρης Παπανώτας», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται δημόσια τα πρόσωπα της τηλεόρασης και στη διαφορετική στάση που, όπως είπε, θα πρέπει να υπάρχει όταν κάποιος έχει δημόσιο λόγο.

«Στην ισορροπία της συζήτησης και όταν έχεις δημόσιο λόγο, δεν μπορείς να λες να βγάλουμε τον σκασμό και στη Σταματίνα να απαντάς “δεν θα μουγκαθώ”. Ή θα έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε όλοι ή δεν θα το έχει κανένας», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον θάνατο του αδελφού του Δημήτρη Παπανώτα

Η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε και στην προσωπική απώλεια που βιώνει ο Δημήτρης Παπανώτας, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του αδελφού του. Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτή η συνθήκη ενδεχομένως να επηρεάζει την ψυχολογική του κατάσταση αυτή την περίοδο.

«Επίσης θέλω να του εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον χαμό του αδελφού του και καταλαβαίνω ότι μπορεί λόγω αυτού να είναι ιδιαίτερα φορτισμένος», ανέφερε.

Στη συνέχεια στάθηκε στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα του στο «Happy Day», λέγοντας ότι θεωρεί πως προσπαθούν να τον στηρίξουν και να τον προστατεύσουν.

«Θεωρώ ότι η παρέα του στην εκπομπή τον αγαπά πάρα πολύ και προσπαθούν με έναν τρόπο και να τον προστατέψουν και να τον βοηθήσουν. Εγώ θα ακουμπούσα στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και θέλουν το καλό μου», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια επανήλθε, τέλος, στη Φωτεινή Πετρογιάννη και στο κατά πόσο θεωρεί ότι το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης έχει πλέον ξεκαθαρίσει.

«Το σημαντικό για εμένα είναι ότι μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους για τη Φωτεινή, κατά τα άλλα το πώς συμπεριφέρεσαι σε συναδέλφους, χαρακτηρίζει τον καθένα», είπε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Σίσσυ Χρηστίδου στάθηκε στις λέξεις που χρησιμοποιούνται στον τηλεοπτικό αέρα και στον τρόπο με τον οποίο ένα δημόσιο πρόσωπο απευθύνεται στους συναδέλφους του.

«Ο κόσμος κρίνει το πώς μιλάς στον αέρα ή τις λέξεις που χρησιμοποιείς και τον σεβασμό που δείχνεις στους συναδέλφους σου».

Δημήτρης Παπανώτας: «Πουλάω τόσο ώστε η τοξικότητά τους δεν έχει όρια – Ας βγάλουν τον σκασμό»

«Τώρα που πήραν την απάντηση ας βγάλουν τον σκασμό», είχε δηλώσει νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026, σε έντονο ύφος ο Δημήτρης Παπανώτας απαντώντας στο κύμα σχολίων που προκάλεσαν οι πρόσφατες τοποθετήσεις του για τη Φωτεινή Πετρογιάννη.

Αναφερόμενος στην έκταση που έλαβε το θέμα μετά από σχετική ανάρτησή του στο Instagram, ο δημοσιογράφος εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για τις αντιδράσεις:

«Πουλάω τόσο ώστε η τοξικότητά τους δεν έχει όρια. Μπορείτε να me κόψετε κομματάκια αν θέλετε, όπως κόβουν τον μπακλαβά, να πάρετε ο καθένας από ένα. Εγώ θέλω γωνία».

Όταν του επισημάνθηκε στον αέρα της εκπομπής Happy Day ότι θα μπορούσε να αποφύγει την ένταση μη δίνοντας αφορμές, ο ίδιος σημείωσε: «Δεν ήξερα να μουγκαθώ για να μην κάνω διαφήμιση».

Η παρέμβαση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η συζήτηση οξύνθηκε περαιτέρω όταν η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε τη στάση του, αναφέροντας: «Μιλάει ο Δημήτρης που από χθες έχει κάνει ολόκληρη υπερανάλυση».

Παίρνοντας εκ νέου το λόγο, ο δημοσιογράφος υποστήριξε την απόφασή του να τοποθετηθεί δημόσια:

«Τώρα θέλει απάντηση. Eγώ, αγάπη μου, λυσσάξανε να τους απαντήσω. Τους απάντησα. Μπας και μ’ αφήσουν στην ησυχία μου. Τώρα που πήραν την απάντηση ας βγάλουν τον σκασμό».

Η στάση του προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της παρουσιάστριας, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να του επισημαίνει ότι «δεν είναι ωραίος ο τρόπος».

Αμετακίνητος στις θέσεις του, ο ίδιος κατέληξε λέγοντας: «Μια χαρά μιλάω και πολύ τους πέφτει», με την παρουσιάστρια να προχωρά στην αλλαγή της θεματολογίας.