Μια εμφάνιση εμπνευσμένη από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ πραγματοποίησε η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία επέλεξε να τιμήσει την εμβληματική Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο φετινό Academy Museum Gala, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Η 44χρονη τηλεοπτική προσωπικότητα και επιχειρηματίας εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα σπάνιο vintage φόρεμα του οίκου Balenciaga και εντυπωσιακά διαμαντένια κοσμήματα, παραπέμποντας στις λαμπερές εμφανίσεις της θρυλικής ηθοποιού.

Για τη βραδιά, η Καρντάσιαν συνεργάστηκε με τον διάσημο στιλίστα Law Roach, επιλέγοντας μια δημιουργία Balenciaga από το 1951. Το στράπλες φόρεμα ξεχώριζε για τη λεπτεπίλεπτη δαντέλα του, τη ροζ σατέν κορδέλα στο ντεκολτέ και τον μεγάλο φιόγκο που κοσμούσε την πλάτη. Η συγκεκριμένη δημιουργία προερχόταν από τη συλλογή vintage ενδυμάτων Lily et Cie.

Η Κιμ Καρντάσιαν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ογκώδες ρετρό χτένισμα, χαρακτηριστικό των σταρ του παλιού Χόλιγουντ, θυμίζοντας την αισθητική που είχε καθιερώσει η Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Το αποτέλεσμα συνδύαζε την κομψότητα μιας άλλης εποχής με την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τις δημόσιες εμφανίσεις της επιχειρηματία.

Τα διαμάντια που έκλεψαν την παράσταση και ο θαυμασμός για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Εκτός από το εντυπωσιακό φόρεμα, τα βλέμματα συγκέντρωσαν και τα πανάκριβα κοσμήματα της Κιμ Καρντάσιαν. Η σταρ επέλεξε ένα επιβλητικό κολιέ του οίκου Leviev, με διαμάντια συνολικού βάρους 55,8 καρατίων, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακά σκουλαρίκια του ιταλικού οίκου Zydo Italy, διακοσμημένα με διαμάντια 10,2 καρατίων. Συνολικά, τα κοσμήματα που φορούσε ξεπερνούσαν τα 65 καράτια, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στην εμφάνισή της.

Η επιλογή του Balenciaga δεν ήταν τυχαία, καθώς η Κιμ Καρντάσιαν διατηρεί εδώ και χρόνια στενή συνεργασία με τον διάσημο οίκο μόδας. Μάλιστα, το 2025 είχε περπατήσει στην πασαρέλα του, φορώντας σκουλαρίκια που κάποτε ανήκαν στην ίδια την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Ο θαυμασμός της για τη θρυλική πρωταγωνίστρια της «Κλεοπάτρας» είναι γνωστός εδώ και χρόνια. Η Καρντάσιαν έχει αντλήσει επανειλημμένα έμπνευση από το προσωπικό της στιλ, ενώ έχει συμμετάσχει και στην παραγωγή της σειράς ντοκιμαντέρ «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar», που είναι αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα της.

Το Academy Museum Gala, που συχνά αποκαλείται «Met Gala της Δυτικής Ακτής», αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις του Χόλιγουντ, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος και της μόδας. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, με την Κιμ Καρντάσιαν να επιλέγει για ακόμη μία φορά μια εμφάνιση που συζητήθηκε ιδιαίτερα.