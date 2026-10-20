Έξι χρόνια μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη διαφωνία τους με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με πρόσωπο από το στενό περιβάλλον τους, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν αποδέχτηκαν ποτέ την απόφαση που τους απαγόρευε να διατηρήσουν έναν ενδιάμεσο ρόλο στη βρετανική βασιλική οικογένεια, συνδυάζοντας επίσημα καθήκοντα με ανεξάρτητες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο Νότιγχαμ, την πρώτη σημαντική δημόσια παρουσία τους μετά την πρόσφατη επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι φιλανθρωπικές επισκέψεις τους θύμισαν σε πολλούς την περίοδο κατά την οποία εκπροσωπούσαν επίσημα το Παλάτι, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τη θέση που επιθυμούν να έχουν σήμερα στη βασιλική οικογένεια.

Η απόφαση της βασίλισσας Ελισάβετ που, όπως υποστηρίζουν, τους επιβλήθηκε

Τον Ιανουάριο του 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τον ρόλο των ανώτερων ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας. Ακολούθησε η περίφημη σύσκεψη στο Σάντρινγκχαμ, υπό την προεδρία της βασίλισσας Ελισάβετ, κατά την οποία καθορίστηκαν οι όροι της αποχώρησής τους.

Το ζευγάρι επιθυμούσε να διατηρήσει ένα καθεστώς που έγινε γνωστό ως «half-in, half-out», δηλαδή να εξακολουθεί να συμμετέχει σε ορισμένες βασιλικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα είχε την ελευθερία να αναπτύσσει δικές του επιχειρηματικές και επαγγελματικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η βασίλισσα Ελισάβετ απέρριψε αυτή την επιλογή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να εκπροσωπούν επισήμως τη μοναρχία και ταυτόχρονα να δραστηριοποιούνται εμπορικά ως ανεξάρτητοι ιδιώτες.

Σύμφωνα όμως με φίλο του ζευγαριού που μίλησε στο περιοδικό Hello!, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν συμφώνησαν ποτέ με αυτόν τον περιορισμό. «Δεν τους απασχολεί. Ποτέ δεν συμφώνησαν ότι δεν θα μπορούσαν να είναι εν μέρει μέσα και εν μέρει έξω από τη βασιλική οικογένεια. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε και τους επιβλήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι σήμερα οι δυο τους έχουν τη δυνατότητα να ζουν όπως επιθυμούν, καθώς έχουν εξασφαλίσει την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Μετά την αποχώρησή τους, το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, όπου πέρασε τα επόμενα έξι χρόνια μαζί με τα δύο παιδιά του, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ. Η επιστροφή τους στη Βρετανία, πριν από περίπου δύο μήνες, επανέφερε το ερώτημα εάν θα μπορούσαν να αποκτήσουν ξανά έναν πιο ενεργό ρόλο στη δημόσια ζωή της χώρας.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Μέσω επιστολής που εκδόθηκε από το γραφείο του λόρδου αρχιθαλαμηπόλου, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο επίσημο καθεστώς του ζευγαριού.

Στην επιστολή επισημαινόταν ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν αποτελούν πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και ότι οι φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες πραγματοποιούνται αποκλειστικά με προσωπική τους πρωτοβουλία.

Γιατί δεν θέλουν να αποκαλούνται «πρώην γαλαζοαίματοι» – Η νέα ζωή στη Βρετανία

Παρά τη σαφή θέση του Παλατιού, πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Χάρι και τη Μέγκαν υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Πηγή από το περιβάλλον τους, μιλώντας στο People, διαφώνησε με την περιγραφή τους ως απλών ιδιωτών, τονίζοντας ότι πρόκειται για δύο παγκοσμίως αναγνωρίσιμα δημόσια πρόσωπα, για τα οποία μια απολύτως ιδιωτική ζωή δεν είναι ρεαλιστική επιλογή. Παράλληλα, φίλος του ζευγαριού δήλωσε στους Times ότι ο Χάρι και η Μέγκαν ενοχλούνται ιδιαίτερα από τον όρο «ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας», καθώς θεωρούν ότι δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για τη θέση τους. «Εκείνος μισεί αυτή την έκφραση και το ίδιο ισχύει για εκείνη. Δεν εργάζονται για τον θεσμό, αλλά παραμένουν μέλη της βασιλικής οικογένειας και εξακολουθούν να εργάζονται», ανέφερε.

Η ίδια πηγή εξήγησε ότι το ζευγάρι απορρίπτει και τον χαρακτηρισμό «πρώην γαλαζοαίματοι», επισημαίνοντας ότι ο Χάρι παραμένει γιος του βασιλιά Καρόλου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν εκπροσωπεί πλέον επισήμως τη μοναρχία. «Δραστηριότητες όπως αυτές στο Νότιγχαμ δεν γίνονται στο όνομα του θεσμού ή του Στέμματος. Ωστόσο, ο Χάρι εξακολουθεί να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας. Απλώς δεν αποτελεί μέρος του θεσμού», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με το Hello!, ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να πραγματοποιήσουν περιορισμένο αριθμό κοινών δημόσιων εμφανίσεων μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο πρίγκιπας θα επικεντρωθεί κυρίως στις δικές του φιλανθρωπικές δραστηριότητες και στην προετοιμασία των Invictus Games του 2027 στο Μπέρμιγχαμ, ενώ η Μέγκαν θα συνεχίσει να αναπτύσσει το lifestyle brand της, As ever, με τα δημοσιεύματα να αφήνουν ανοιχτό και το ενδεχόμενο επιστροφής της στην υποκριτική.

Η πρόσφατη επίσκεψή τους στο Νότιγχαμ είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς στην ίδια πόλη είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη κοινή βασιλική τους εμφάνιση μετά τον αρραβώνα τους το 2017. Οι δυο τους επισκέφθηκαν φιλανθρωπικές οργανώσεις και συνομίλησαν με πολίτες, με εκπρόσωπό τους να δηλώνει στο People ότι έμειναν ιδιαίτερα συγκινημένοι από τη θερμή υποδοχή.

Η Μέγκαν ακούστηκε να λέει στους συγκεντρωμένους ότι είναι υπέροχο που επέστρεψε, ενώ ο Χάρι εξέφρασε αντίστοιχα τη χαρά του μιλώντας στο BBC.

Παρότι λοιπόν το Παλάτι επιμένει ότι το επίσημο καθεστώς τους παραμένει αμετάβλητο, ο Χάρι και η Μέγκαν φαίνεται πως επιθυμούν να συνεχίσουν τη δημόσια και φιλανθρωπική τους δράση με τους δικούς τους όρους, χωρίς να θεωρούν ότι η αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα σημαίνει και απομάκρυνση από την ταυτότητά τους ως μελών της βασιλικής οικογένειας.