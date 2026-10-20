Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ανθή Βούλγαρη, μιλώντας για το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασε και για το πόσο έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές της μετά τη γέννηση του παιδιού της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Talk To MAD», αναφέρθηκε στην ανάγκη της για ηρεμία και οικογενειακή γαλήνη, τονίζοντας ότι πάνω απ’ όλα την ενδιαφέρει η υγεία του γιου της. Παράλληλα, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους σχολιάζουν την προσωπική της ζωή, εξηγώντας πως, παρότι έχει αποδεχτεί τη δημοσιότητα και την κριτική που τη συνοδεύει, δεν πρόκειται να ανεχτεί σχόλια που αφορούν το παιδί της. Μάλιστα, άφησε αιχμές για τη συμπεριφορά που έχει δεχτεί από ανθρώπους του τηλεοπτικού χώρου, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός στην οικογένεια πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όριο.

«Επειδή είχα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι φέτος, αυτό που θέλω πάνω απ’ όλα είναι να έχει υγεία το παιδί μου. Θέλω ηρεμία, αγάπη, γαλήνη και υγεία. Όλες οι δυσκολίες έρχονται και παρέρχονται, πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες. Πάντα θα πρέπει να είμασε σε ετοιμότητα να ανταπεξέλθουμε. Καλώς ή κακώς είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Μπορούν να λένε και να γράφουν ό,τι θέλουν για μένα. Όταν είναι για το παιδί μου δεν σηκώνω κουβέντα, όποιος κι αν είσαι. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το σεβόμαστε όλοι. Την οικογένεια των ανθρώπων πρέπει να τη σεβόμαστε. Γι’ αυτό σου είπα πριν, ότι ο χώρος δεν μου έχει φερθεί πολλές φορές καλά. Αλλά είμαι κι εγώ σε ετοιμότητα να το αντιμετωπίσω. Η κόκκινη γραμμή είναι το παιδί μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ο χώρος της δημοσιογραφίας δεν μου έχει φερθεί πάντα καλά. Πολλές φορές με έχει απογοητεύσει, αλλά δεν με έχει “ακουμπήσει”. Θεωρώ ότι έχω πολεμηθεί, αλλά είχα την τύχη να βρεθούν στον δρόμο μου άνθρωποι που με πίστεψαν πολύ. Είμαι τυχερός άνθρωπος, αλλά δεν θεωρώ ότι ο χώρος μου έχει φερθεί με αγάπη και στοργή», πρόσθεσε άλλο σημείο.