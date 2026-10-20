Νέα ερωτήματα για τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, τραγουδιστή των Nirvana, προκύπτουν από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Σον Μπαρνς, αναγνώρισε αντιφάσεις ανάμεσα σε στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα και στα συμπεράσματα της αρχικής αστυνομικής έκθεσης. Το Γραφείο Λογοδοσίας της Αστυνομίας του Σιάτλ έχει ξεκινήσει έρευνα για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Ο Κομπέιν ήταν μόλις 27 ετών όταν βρέθηκε νεκρός, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, σε θερμοκήπιο στην κατοικία του στο Σιάτλ, τον Απρίλιο του 1994. Μέσα σε λίγες ώρες, οι ερευνητές κατέληξαν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Ωστόσο, μια ομάδα εθελοντών ερευνητών, με την ονομασία «Who Killed Kurt?», υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο θάνατος του μουσικού ήταν ανθρωποκτονία που παρουσιάστηκε ως αυτοκτονία και ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση.

Η συνάντηση με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας

Στις 4 Νοεμβρίου 2025, ο Μπαρνς συναντήθηκε στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας με την επικεφαλής ερευνήτρια της ομάδας, Μισέλ Γουίλκινς, και τον νομικό σύμβουλό της, Μαρκ Λάρσον, πρώην ανώτερο εισαγγελέα της κομητείας Κινγκ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα συμπεράσματα επιστημονικής εργασίας, η οποία είχε αξιολογηθεί από ανεξάρτητους ειδικούς και κατέληγε ότι ο Κομπέιν είχε δολοφονηθεί.

Σύμφωνα με την ομάδα, ένα από τα βασικά ζητήματα αφορούσε την απουσία εμφανών ιχνών αίματος στο αριστερό χέρι του μουσικού, με το οποίο φέρεται να κρατούσε την κάννη της καραμπίνας κοντά στο στόμα του.

Shocking new claim over Kurt Cobain death probe prompts official review https://t.co/L3PWzTie3j https://t.co/6evFyqoYoM — New York Post (@nypost) October 19, 2026

Ο Λάρσον φέρεται να επισήμανε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πως το χέρι του Κομπέιν τοποθετήθηκε πάνω στο όπλο μετά τον πυροβολισμό, όπως αναφέρει η nypost. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Μπαρνς απάντησε: «Άρα αυτή είναι η εξήγηση, το χέρι τοποθετήθηκε μετά το συμβάν με τα πιτσιλίσματα αίματος».

Όταν τέθηκε το ζήτημα της ταχύτητας με την οποία ο θάνατος είχε χαρακτηριστεί αυτοκτονία, ο Μπαρνς φέρεται να απάντησε ότι ένα συμπέρασμα προκύπτει μετά την έρευνα. Όπως ανέφερε, παρότι δεν υπηρετούσε τότε στην αστυνομία του Σιάτλ, η εκπαίδευσή του ως ερευνητή τον είχε διδάξει ότι κάθε θάνατος εξετάζεται αρχικά ως πιθανή ανθρωποκτονία και στη συνέχεια διατυπώνεται το τελικό πόρισμα.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά την υπόθεση, επιμένοντας στο αποτέλεσμα επανεξέτασης του 2014, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Το αίτημα για νέα έρευνα

Το Γραφείο Λογοδοσίας ξεκίνησε την έρευνά του μετά από καταγγελία που έλαβε στις 28 Ιουνίου από υποστηρικτή της προσπάθειας «Who Killed Kurt?». Η Γουίλκινς δήλωσε ότι επιθυμεί να διαπιστωθεί τι έκανε η αστυνομία μετά την παραλαβή της νέας ιατροδικαστικής ανάλυσης.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την υπηρεσία, στις 5 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι είχαν παραδοθεί νέα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν και θα έπρεπε να υποβληθούν σε εξετάσεις. Όπως πρόσθεσε, από όσα γνωρίζει η ομάδα, δεν φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω έλεγχοι, αν και δεν γνωρίζουν όλες τις εσωτερικές ενέργειες της αστυνομίας μετά τη συνάντηση.

Ο Μπαρνς παραιτήθηκε από τη θέση του τον Ιούλιο, μετά τις επικρίσεις για τον χειρισμό ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ στο Σιάτλ, όπου σκοτώθηκαν δύο θύματα και ένας από τους δράστες.

Η χήρα του Κομπέιν, Κόρτνεϊ Λαβ, είχε ζητήσει το 1995 να της παραδοθεί ολόκληρος ο αστυνομικός φάκελος για τον θάνατό του, χωρίς να παραμείνουν αντίγραφα στην υπηρεσία. Η ίδια θεωρεί ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε και είχε υποστηρίξει ότι κάποιοι προσπαθούσαν να κερδίσουν χρήματα από τα αρχεία. Το αίτημά της απορρίφθηκε.

Η ερευνήτρια και εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Μπεβ Άιρλαντ, χαρακτήρισε ενθαρρυντική την έρευνα του Γραφείου Λογοδοσίας, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική εργασία περιλαμβάνει εκτενή έρευνα, ιατροδικαστική ανάλυση και ανεξάρτητες βαλλιστικές εξετάσεις. Τόνισε ότι τα ευρήματα αξίζουν προσεκτική εξέταση και ουσιαστική απάντηση, αντί για μια τυπική απόρριψη.

Η ομάδα διευκρινίζει ότι δεν ισχυρίζεται πως απέδειξε οριστικά ότι ο Κομπέιν δολοφονήθηκε, αλλά ζητά να εξεταστούν εκ νέου και διεξοδικά τα ζητήματα που έχει θέσει.