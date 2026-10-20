Την έντονη ενόχλησή του με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή τα σχόλια που έγιναν για τις σχέσεις μεταξύ των συνεργατών του «Πρωινού». Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την εικόνα που, όπως υποστήριξε, επιχειρείται να παρουσιαστεί για την ομάδα του, ότι δηλαδή οι συνεργάτες της εκπομπής δεν στηρίζουν ο ένας τον άλλον και υπάρχουν μεταξύ τους αντιπάθειες.

Η αφορμή για το ξέσπασμά του δόθηκε όταν η Φωτεινή Πετρογιάννη αναφέρθηκε στο τροχαίο ατύχημα που είχε την προηγούμενη ημέρα. Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τότε τον λόγο και, αναφερόμενος στη βοήθεια που της προσέφερε ο Τάσος Τεργιάκης μετά το ατύχημα, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στα σχόλια που είχαν ακουστεί για την εκπομπή του, κάνοντας λόγο για εμμονές και ξεκαθαρίζοντας ότι έχει φτάσει στα όριά του.

«Με έχει πάει δύσκολα αυτές τις μέρες. Με τράκαραν, ναι, πολύ άσχημα, η αλήθεια είναι. Έπεσε ένας κύριος πάνω μου. Πρέπει να κάνω ένα ευχέλαιο. Καλά είμαι. Έχω λίγο τον αυχένα μου. Καλά είμαι», ανέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Λιάγκας: «Και παρότι εδώ δεν σε στηρίζουμε, ήρθε ο Τάσος να σε στηρίξει. Γιατί ακούστηκε χθες σε μια εκπομπή ότι εμείς εδώ δεν στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όχι, επειδή ακούγονται διάφορα τέτοια. Παιδιά, είπαμε να κάνουμε κριτική και να μισούμε τους απέναντι. Άλλοι, εμείς δεν μισούμε κανέναν και δεν ασχολούμαστε. Αλλά να βγάζουν συμπεράσματα και να ασχολούνται μισή ώρα με το ότι εμείς είμαστε μια εκπομπή που μισιόμαστε μεταξύ μας. Είναι σοκαριστικό. Δεν το έχω ξαναβιώσει στη ζωή μου αυτό. Λοιπόν, είπαμε για εμμονές, για κομπλεξισμό, αλλά αυτό πια ξεφεύγει από τα όρια. Είμαστε, λέει, μια εκπομπή που μισούμε ο ένας τον άλλον και ότι κάποιος, ας πούμε, άδειασε τη Φωτεινή, ενώ όλοι τη στηρίξαμε, και ότι εμείς δεν θα τη στηρίζαμε. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε, μιας και ενδιαφέρεστε για αυτή εδώ την εκπομπή, ότι χθες τράκαρε η Φωτεινή και πήγε ο Τάσος και ήταν μαζί της μία ώρα. Επειδή τη μισεί και ο Τάσος. Αχ, Θεέ μου! Η βλακεία είναι ανίκητη. Και υπάρχουν δυο-τρεις βλάκες στην τηλεόραση. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Δεν απολογούμαι σε κανέναν», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας