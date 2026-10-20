Ένα τρυφερό στιγμιότυπο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος πλησίασε τη σύζυγό του και τη φίλησε στο μάγουλο μπροστά στις κάμερες, ενώ στη συνέχεια της χτύπησε απαλά το χέρι. Η αντίδραση της πρώτης κυρίας και η σύντομη αυτή αλληλεπίδραση του ζευγαριού δεν πέρασαν απαρατήρητες, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, αμέσως μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για την ενίσχυση της έρευνας σχετικά με την υγεία των γυναικών. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται προς τη Μελάνια, πλησιάζει το πρόσωπό του στο δικό της και της δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. Στη συνέχεια, της χτυπά απαλά το χέρι, λέγοντάς της «Great job» («Πολύ καλή δουλειά»), προτού συνεχιστεί η εκδήλωση.

Το στιγμιότυπο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των χρηστών των social media, με αρκετούς να σχολιάζουν τη γλώσσα του σώματος του προεδρικού ζεύγους. Κάποιοι εστίασαν στην αντίδραση της Μελάνια, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν τη σκηνή με χιούμορ.

Η εκδήλωση στον Λευκό Οίκο ήταν αφιερωμένη στη βελτίωση της υγείας των γυναικών και στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν σχέδια για τη δημιουργία νέας μονάδας στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), η οποία θα επικεντρώνεται στην υγεία των γυναικών, καθώς και για τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας στον Λευκό Οίκο. Στόχος των πρωτοβουλιών είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας που αφορούν τον γυναικείο πληθυσμό.