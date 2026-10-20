Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που περνά, αποκαλύπτοντας ότι αποφάσισε να απομακρύνει από τη ζωή της ανθρώπους που θεωρεί ότι την εκμεταλλεύονταν και δεν ήταν ειλικρινείς απέναντί της.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Δήμητρα Αλεξανδράκη ρωτήθηκε αρχικά για το περιστατικό που την εμπόδισε να εμφανιστεί σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή: «Ήταν μια άτυχη στιγμή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα γι’ αυτό και καλύτερα να μην το συζητήσουμε, γιατί είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο και όλα θα τα πούμε εν καιρώ».

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξήγησε ότι κάνει ένα ξεκαθάρισμα στη ζωή της: «Έδιωξα τους πάντες από γύρω μου γιατί ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και μόνο με εκμεταλλεύονταν».

«Έδωσα πάρα πολύ στους γύρω μου, τα πάντα και άδειασα εγώ. Αυτό έχει ως συνέπεια τις πράξεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Τις αποφάσεις που πήρα, που θα γίνουν πράξεις. Που σχετίζονται και με το κατάστημά μου», συμπλήρωσε.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε όσα συνέβησαν λίγο πριν από την προγραμματισμένη τηλεοπτική εμφάνισή της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βγει στο πλατό.

«Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο πολλή ώρα τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώματα προς Παρασκευή ήμουν καλεσμένη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη συχνότητα του Open, που είναι μια live εκπομπή. Την ώρα που πάνε να μου βάλουν μικρόφωνο και να μπω στο πλατό, κατέρρευσα. Αισθανόμουν μια δυσφορία, ένα πράγμα ότι χάνομαι, ζαλιζόμουν, αισθανόμουν ότι η καρδιά μου χτύπαγε δυνατά. Δεν περνάω καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Δεν είμαι ευτυχισμένη με τις επιλογές που έχω κάνει, εγώ φταίω, δεν μου φταίει κανένας άλλος».

Σε στόρι που έκανε χθες στο Instagram, ευχαρίστησε τους ακολούθους της για όλη τη στήριξη που έχει λάβει: «Το ευχαριστώ είναι λίγο. Για κάθε καλή κουβέντα, για τον χρόνο που αφιερώνετε για να με κάνετε να αισθανθώ λίγο καλύτερα (…) Μπορεί να μην γνωριζόμαστε προσωπικά, όμως αυτές τις μέρες σας αισθάνομαι πολύ κοντά μου».