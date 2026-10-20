Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά τον θάνατο της μητέρας του μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, τονίζοντας πως δυσκολεύτηκε πολύ να αποδεχτεί την απώλειά της, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε φύγει από τη ζωή.

Ο ηθοποιός το πρωί της Τρίτης 20/10 μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και απάντησε στο ερώτημα αν ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με την απώλεια ή αν καταφέρνει να την ξεπεράσει με το πέρασμα του χρόνου.

«Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και οι Έλληνες είμαστε πενθοφοβικοί. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του πένθους και αφήνομαι στο πένθος μου. Περνάς διάφορες φάσεις της απώλειας. Φτάνεις στη φάση του πραγματικού πένθους. Εγώ πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά, γιατί δεν πίστευα ότι έχει φύγει ακόμα.

Μου πήρε καιρό για να φτάσω στη φάση της απώλειας, αλλά όλα αυτά είναι τόσο ανθρώπινα και τώρα σου μένει μία γλυκιά ανάμνηση του ανθρώπου που σε γέννησε» εξήγησε ο ηθοποιός.