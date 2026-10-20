Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης ξέσπασε κατά του Σπύρου Μπιμπίλα, την ώρα που ο τελευταίος βρισκόταν στο βήμα του μάρτυρα. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την εκδίκαση της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή της Σίσσυ Χρηστίδου ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε ήδη ξεκινήσει την κατάθεσή του, όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης, που απουσίαζε από την αίθουσα στην αρχή της διαδικασίας, έκανε την εμφάνισή του. Η παρουσία του συνοδεύτηκε από ένα έντονο ξέσπασμα, καθώς στράφηκε εναντίον του συναδέλφου του.

«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, γελοίε. Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα επειδή σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα», ξέσπασε ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά του ηθοποιού.

Σπύρος Μπιμπίλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Ήμουν αληθινός φίλος του, εάν εκείνος δεν ήταν, δεν το γνωρίζω»

«Είναι μια επώδυνη διαδικασία όλο αυτό, αλλά με βάση την ηθική μου και την καθαρή μου συνείδηση οφείλω να είμαι εδώ για να προστατεύσω το δικαίωμα των ανθρώπων να μπορούν να καταγγέλλουν αυτά που τους έχουν συμβεί. Εγώ ήμουν αληθινός φίλος του Πέτρου Φιλιππίδη, εάν εκείνος δεν ήταν αληθινός, δεν το γνωρίζω», είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας στις τηλεοπτικές κάμερες όταν έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. «Εγώ επέλεξα την πλευρά των αδυνάτων», συμπλήρωσε.