Με αφορμή τη δικαστική απόφαση που έκρινε ομόφωνα αθώο τον πατέρα Αντώνιο για την υπόθεση των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα, ο Πάνος Μουζουράκης θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο γνωστός τραγουδιστής στάθηκε στο γεγονός ότι ο πάτερ Αντώνιος έχει καταδικαστεί στην Αθήνα, ενώ πρόσφατα αθωώθηκε στα Ιωάννινα. Στη δεύτερη περίπτωση, το δικαστήριο εξέτασε τις καταγγελίες για σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, βία και απειλές, καταλήγοντας σε αθωωτική απόφαση, καθώς δεν αποδείχθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Πιο συγκεκριμένα ο Πάνος Μουζουράκης έγραψε: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, ο ίδιος άνθρωπος στην Αθήνα να καταδικάζεται και στα Γιάννενα να αθωώνεται; Και πώς γίνεται όταν καταδικάζεται να βουίζουν όλα τα Μέσα, αλλά όταν αθωώνεται να το μαθαίνουν μόνο από τοπικές φυλλάδες της επαρχίας; Η δικαιοσύνη κρίνεται στις αίθουσες, η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κρίνεται στα πρωτοσέλιδα».