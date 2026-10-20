Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παρακολούθησαν την πρεμιέρα του «Lincoln in the Bardo» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης.

«Η όπερα αγγίζει πραγματικά όλα τα συναισθήματα, την αγάπη, τη λύπη, την απώλεια, τη φιλοδοξία, την ελπίδα και τόσα άλλα που την κάνουν πολύ ξεχωριστή», είπε η τραγουδίστρια κατά την άφιξή της, προσθέτοντας: «Νομίζω πως το παν είναι να αφεθείς σε αυτήν και αυτός είναι ο λόγος που την αγαπώ τόσο πολύ».

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα, η βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ είχε παρευρεθεί στη Σκάλα του Μιλάνου για την πρεμιέρα του έργου «La Traviata», πραγματοποιώντας την πρώτη της επίσκεψη στο εμβληματικό θέατρο.

Για τη βραδιά επέλεξε μια εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία του οίκου Ferragamo, από τη συλλογή Ready-to-Wear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

To «Lincoln in the Bardo» σε σκηνοθεσία της Λιλεάνα Μπλέιν-Κρούζ, βασίζεται στο βραβευμένο με Booker μυθιστόρημα του Τζορτζ Σόντερς. Παρουσιάζεται στη σκηνή σε λιμπρέτο του Ρόις Βάβρεκ και σε μουσική της Αμερικανίδας συνθέτριας Μίσι Μαζόλι, την οποία το περιοδικό «The New Yorker» έχει χαρακτηρίσει ως «μια ιδιοφυΐα της μουσικής που εμφανίζεται σπάνια, μία φορά σε κάθε γενιά».

Το 2024, η Ντούα Λίπα είχε φιλοξενήσει τον Αμερικανό συγγραφέα στο podcast της Service95 με αφορμή το συγκεκριμένο βιβλίο, δηλώνοντας μεγάλη θαυμάστριά του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκτός από το διάσημο ζευγάρι, το «παρών» στην πρεμιέρα έδωσαν επίσης οι ηθοποιοί Έιμι Πόλερ, Μπόουεν Γιάνγκ και Ματ Ρότζερς.