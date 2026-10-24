Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πλευρά της ζωής του αποκάλυψε ο Τζιμ Κέρτις, ο life coach που τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στο πλευρό της Τζένιφερ Άνιστον. Ο 50χρονος σύντροφος της διάσημης ηθοποιού παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Σατσίδη, αποκαλύπτοντας ότι έχει ελληνικές ρίζες και μάλιστα κατάγεται από τη Λήμνο από την πλευρά του πατέρα του.

Παρότι ο ίδιος μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει περήφανος για την ελληνική του καταγωγή. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε, αισθάνεται πολύ πιο κοντά στην ελληνική πλευρά της οικογένειάς του, παρά στις γαλλικές και ιρλανδικές ρίζες που έχει από τη μητέρα του.

Οι γονείς του Τζιμ Κέρτις

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Τζένιφερ Άνιστον έχει ελληνική καταγωγή, καθώς ο πατέρας της, ο ηθοποιός Τζον Άνιστον, γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης με το όνομα Γιάννης Αναστασάκης. Μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι σε ηλικία μόλις 5 ετών έζησε για έναν χρόνο στην Ελλάδα, περνώντας έξι μήνες στην Αθήνα και άλλους έξι στην Κρήτη. Έτσι, οι ελληνικές ρίζες αποτελούν ένα ακόμη κοινό στοιχείο που τη συνδέει με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις.

Ο Τζιμ Κέρτις, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα στις 22 Νοεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια διαδραστική ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για την ελληνική κουλτούρα και τις οικογενειακές αξίες που τον έχουν επηρεάσει.

Όπως εξήγησε στον Γιώργο Σατσίδη, αυτό που αγαπά περισσότερο στους Έλληνες είναι οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί, το πάθος και το ταπεραμέντο τους, χαρακτηριστικά που αναγνωρίζει και στον εαυτό του. Επίσης δήλωσε ότι αγαπάει το ελληνικό φαγητό και η μητέρα του έφτιαχνε σπανακόπιτα.

«Είμαι πολύ υπερήφανος για την ελληνική καταγωγή μου»

Μιλώντας για την οικογένειά του, ο Τζιμ Κέρτις αναφέρθηκε στα χρόνια που πέρασε ο πατέρας του στην Ελλάδα, προτού μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, εξήγησε γιατί αισθάνεται τόσο έντονα συνδεδεμένος με τις ελληνικές του ρίζες, αποκαλύπτοντας τι είναι αυτό που αγαπά περισσότερο στην κουλτούρα της χώρας μας.

«Ο πατέρας μου πέρασε στη Λήμνο τα περισσότερα από τα νεανικά του χρόνια και ύστερα μετακόμισε με τον παππού μου στη Βοστώνη. Είμαι πολύ υπερήφανος για την ελληνική μου καταγωγή. Ο πατέρας μου έχει ελληνικές ρίζες, ενώ η μητέρα μου γαλλικές και ιρλανδικές, αλλά νιώθω πιο κοντά στην ελληνική μου πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, ενώ όταν ρωτήθηκε από τον Γιώργο Σατσίδη για το τι αγαπάει περισσότερο στην ελληνική κουλτούρα, απάντησε: «Τον οικογενειακό προσανατολισμό. Είμαστε παθιασμένοι, έχουμε ταπεραμέντο».

«Ο πατέρας μου ήταν ένας παθιασμένος Έλληνας»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Studio 3», ο Τζιμ Κέρτις έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση των γονιών του: «Ο πατέρας μου ήταν από την Ελλάδα και η μητέρα μου ήταν Ιρλανδή Καθολική. Οπότε είχαμε έναν πολύ παθιασμένο Έλληνα και μια πολύ συγκρατημένη καθολική Ιρλανδή. Μερικές φορές αυτό ήταν σαν “λάδι στη φωτιά”. Τσακώνονταν αρκετά».

Τζιμ Κέρτις για Τζένιφερ Άνιστον: Ο έρωτας με βρήκε όταν δεν τον χρειαζόμουν

Όσο για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον, ο Τζιμ Κέρτις εξομολογήθηκε στον Γιώργο Σατσίδη: «Ο έρωτας με βρήκε όταν δεν τον χρειαζόμουν για να αποδείξω πόσο αξίζω. Όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή συμβαίνει αυτό. Όταν πια δεν είσαι τόσο απαιτητικός, αφήνεις τα πράγματα να κυλήσουν και εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τότε έρχονται τα περισσότερα. Δεν είχα προβλέψει αυτόν τον συγκεκριμένο έρωτα, αλλά πίστευα ότι όλοι έχουμε μια διαίσθηση. Δεν ακούμε τη διαίσθησή μας αρκετά. Όταν ακούς τη διαίσθησή σου, όταν ηρεμείς το άγχος σου, όταν ηρεμείς και ρυθμίζεις συναισθηματικά τον εαυτό σου, θα έχεις γνώσεις. Ήξερα πού θα ζούσα τώρα. Ήξερα ότι θα ήμουν σε μια σχέση. Ήξερα ότι ερχόταν και άφησα τον έλεγχο και το άφησα να έρθει».

Από τη φιλία στον έρωτα: Πώς ξεκίνησε η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις

Τον Νοέμβριο του 2025, η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε δημόσια την σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις, με μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια του συντρόφου της. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα μαζί με ένα emoji καρδιάς ενώ τη συνόδευσε με ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που δείχνει να αγκαλιάζει τον Τζιμ Κέρτις ενώ εκείνος χαμογελά.

Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον και του Τζιμ Κέρτις έγινε για πρώτη φορά γνωστή τον Ιούλιο, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να κάνουν διακοπές στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Μαζί τους ήταν οι στενοί φίλοι της ηθοποιού, Τζέισον Μπέιτμαν και η σύζυγός του Αμάντα Άνκα, καθώς και η Έιμι Σούμερ.

Οι δυο τους ήταν αρχικά φίλοι και στη συνέχεια η σχέση τους εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο. «Μας σύστησαν απλώς φίλοι. Αυτό ήταν. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, μιλούσαμε για μεγάλο διάστημα και σταδιακά ήρθαμε κοντά», σημείωσε χαρακτηριστικά όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Today».

Ο ίδιος δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό και τα συναισθήματά του για την Τζένιφερ Άνιστον. Σε συνέντευξή του στο podcast «The Jamie Kern Lima Show», είχε μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του: «Η δική μου εμπειρία από εκείνη είναι ότι είναι πολύ προσγειωμένη, ανοιχτή, δοτική, ευγενική και τρυφερή. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τόσο ανοιχτή καρδιά, είναι τόσο καλός και τόσο τρυφερός».

Όσο για την Τζένιφερ Άνιστον έχει δηλώσει για τον αγαπημένο της: «Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός, και θέλει να βοηθάει τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και τη στασιμότητα και να βρουν τη διαύγεια».

Πριν από τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις, η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ και αργότερα με τον Τζάστιν Θερού. Ο Τζιμ Κέρτις έχει επίσης ξαναπαντρευτεί. Από τον προηγούμενο γάμο του με τη Ρέιτσελ Ναπολιτάνο έχει έναν 18χρονο γιο, τον Έινταν.