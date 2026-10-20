Στο δικαστήριο του Λος Άντζελες βρέθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η Χάλι Μπέρι, εν μέσω της σκληρής δικαστικής διαμάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, για την επιμέλεια του 13χρονου γιου τους, Μασεό.

Η 60χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Stanley Mosk συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της, Βαν Χαντ, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Halle Berry arrives to court for restraining order, custody battle hearing as son Maceo, 13, shows up with dad Olivier Martinez https://t.co/ybXx9FZnvx https://t.co/rmanAbNXxO — New York Post (@nypost) October 19, 2026

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six, η Χάλι Μπέρι επέλεξε ένα κομψό κοστούμι και φορούσε γυαλιά ηλίου. Ο 56χρονος μουσικός εμφανίστηκε δίπλα της με επίσημο κοστούμι, με το ζευγάρι να διατηρεί σοβαρή έκφραση μπροστά στους φωτογράφους.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ, επίσης 60 ετών, έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τον γιο τους, ο οποίος φορούσε σορτς και ένα κοντομάνικο μπλουζάκι.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Page Six, όταν ο Γάλλος ηθοποιός μπήκε στην αίθουσα, η Χάλι Μπέρι τον κοίταξε για μια στιγμή, προτού στρέψει γρήγορα το βλέμμα της προς τη νομική της ομάδα.

Οι καταγγελίες για κακοποίηση και η απάντηση της Χάλι Μπέρι

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους έχει πάρει ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις, καθώς ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατηγορεί τη Χάλι Μπέρι ότι κακοποίησε σωματικά τον γιο τους.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Page Six, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι η ηθοποιός επιτέθηκε στον Μασεό κατά τη διάρκεια περιστατικού τον Σεπτέμβριο, ισχυριζόμενος ότι έπεσε πάνω του και τον έπιασε από τον λαιμό. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Βαν Χαντ ήταν παρών στο περιστατικό. Ο Γάλλος ηθοποιός ζήτησε την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού και κατέθεσε αίτημα για την έκδοση προσωρινής περιοριστικής εντολής εις βάρος της πρώην συζύγου του.

Την 1η Οκτωβρίου, δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα για προσωρινά περιοριστικά μέτρα, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί το μέχρι τότε καθεστώς ισότιμης επιμέλειας και να περιοριστεί προσωρινά ο χρόνος που περνά η Χάλι Μπέρι με τον γιο της.

Η Χάλι Μπέρι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η δικηγόρος της, Μαρίνα Μπεκ, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Ολιβιέ Μαρτίνεζ «εντελώς αβάσιμους και σκόπιμα παραπλανητικούς». Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχουν πολυάριθμα στοιχεία και δικαστικές αποφάσεις που δείχνουν πως ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ έχει παραβιάσει επανειλημμένα δικαστικές εντολές και έχει παρέμβει σε απαραίτητες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες που αφορούν τον γιο τους. «Η Χάλι έχει συνηθίσει αυτού του είδους την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και, παρότι είναι βαθιά στενοχωρημένη, δεν θα επιτρέψει να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για το συμφέρον του Μασεό και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται», ανέφερε η δικηγόρος της.

Από την πλευρά της, η ηθοποιός κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της ότι έχει συμβάλει στα πρόσφατα προβλήματα συμπεριφοράς του γιου τους στο σχολείο.

Η κατάθεση του 13χρονου γιου τους και η παρέμβαση της κόρης της

Η ένταση κορυφώθηκε με την απόφαση του δικαστηρίου να επιτρέψει στον 13χρονο Μασεό να καταθέσει στο πλαίσιο της υπόθεσης, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του.

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του Page Six, ο ανήλικος κατέθεσε επί σχεδόν τέσσερις ώρες, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του. Η δικαστική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα, με τις δύο πλευρές να επιμένουν στις αντικρουόμενες θέσεις τους.

Στο πλευρό της Χάλι Μπέρι έχει σταθεί και η 18χρονη κόρη της, Νάλα, την οποία απέκτησε από την προηγούμενη σχέση της με το μοντέλο Γκαμπριέλ Ομπρί. Η νεαρή υπέβαλε γραπτή δήλωση στο δικαστήριο, στην οποία υπερασπίστηκε τη μητέρα της, περιγράφοντάς την ως «μια στοργική και αφοσιωμένη μητέρα».

Παρά τη σφοδρή αντιπαράθεση, η Χάλι Μπέρι είχε φωτογραφηθεί να περνά χρόνο με τον Μασεό λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών.

Η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ παντρεύτηκαν το 2013, αλλά χώρισαν τον Οκτώβριο του 2015, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2023, ύστερα από μια μακρά και ιδιαίτερα δύσκολη δικαστική διαδικασία. Η νέα αντιπαράθεση για την επιμέλεια του γιου τους παραμένει σε εξέλιξη, χωρίς να έχει υπάρξει οριστική δικαστική κρίση για τις καταγγελίες κακοποίησης.