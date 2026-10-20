Η Κάιλι Τζένερ ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση στο φετινό σόου της Victoria’s Secret, όταν εμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας ένα εντυπωσιακό σουτιέν διακοσμημένο με διαμάντια, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό γιατί το περίφημο «Fantasy Bra» θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα κύρους στην ιστορία της Victoria’s Secret.

Το να επιλεγεί ένα μοντέλο για να το φορέσει αποτελεί μια ξεχωριστή διάκριση, κάτι σαν να στέφεται η βασίλισσα της βραδιάς, αφού αυτομάτως συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα. Στο παρελθόν, αυτή την τιμή είχαν ελάχιστα από τα διασημότερα supermodels στον κόσμο, όπως η Ζιζέλ Μπούντχεν και η Κλόντια Σίφερ. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη που η επιλογή της 29χρονης τηλεοπτικής σταρ για έναν τόσο περιζήτητο ρόλο φέρεται να προκάλεσε δυσαρέσκεια σε ορισμένα από τα καταξιωμένα μοντέλα που συμμετείχαν στο σόου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, αρκετά διάσημα μοντέλα της Victoria’s Secret έμειναν έκπληκτα όταν πληροφορήθηκαν ότι η Κάιλι Τζένερ είχε επιλεγεί για να φορέσει το περίφημο «Fantasy Bra», μια τιμή που παραδοσιακά προορίζεται για ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του μόντελινγκ.

Victoria’s Secret Fashion Show sparks fan fury as Kylie Jenner’s runway debut in iconic $50m Fantasy Bra is branded ‘unacceptable’ https://t.co/Px3ruLLPhT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 19, 2026

Η συμμετοχή της είχε κρατηθεί μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα η εμφάνισή της στο σόου εσωρούχων του Λος Άντζελες να αιφνιδιάσει πολλά μοντέλα που συμμετείχαν στην επίδειξη. «Κάποια από τα μοντέλα της παλιάς σχολής δεν ήταν καθόλου ενθουσιασμένα που η Κάιλι Τζένερ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής», ανέφερε πηγή στην Daily Mail.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ορισμένες βετεράνοι της πασαρέλας ενοχλήθηκαν βλέποντας μια νεότερη σταρ, η οποία έχει καθιερωθεί κυρίως ως επιχειρηματίας στον χώρο των καλλυντικών και προσωπικότητα της τηλεόρασης, να καταλαμβάνει μια τόσο σημαντική θέση στην επίδειξη. Εντάξει, δεν έχουν και άδικο…

Τα μοντέλα που φέρονται να δυσαρεστήθηκαν και οι φίλες που τη στήριξαν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των μοντέλων που φέρονται να μην είδαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ ήταν η Κάντις Σουάνπολ και η Έλσα Χοσκ, οι οποίες είχαν φορέσει στο παρελθόν το Fantasy Bra, το 2013 και το 2018 αντίστοιχα.

Έλσα Χοσκ

«Μοντέλα όπως η Κάντις Σουάνπολ και η Έλσα Χοσκ δεν έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενα όταν βρίσκονταν στην πασαρέλα», ισχυρίστηκε η πηγή, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις των ίδιων που να επιβεβαιώνουν τη δυσαρέσκειά τους.

Παρά τις φερόμενες αντιδράσεις στα παρασκήνια, δεν σημειώθηκε κάποια δημόσια αντιπαράθεση. Όπως ανέφερε η πηγή, τα έμπειρα μοντέλα γνωρίζουν πολύ καλά πώς λειτουργεί η δημοσιότητα και αντιλαμβάνονται ότι η συμμετοχή της Κάιλι Τζένερ θα εξασφάλιζε τεράστια προβολή στο σόου της Victoria’s Secret.

Από την άλλη πλευρά, η 29χρονη influencer είχε αρκετές φίλες και συμμάχους στην πασαρέλα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η Τζίτζι και η Μπέλα Χαντίντ, η Αμέλια Χάμλιν Γκρέι, αλλά και η Ιρίνα Σάικ, η οποία διατηρεί στενή φιλία με την Τζίτζι Χαντίντ.

Στο κοινό βρίσκονταν επίσης δύο από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής της, ο σύντροφός της, Τίμοθι Σαλαμέ, και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά την εμφάνισή της.

Ο Άνταμ Σέλμαν, επικεφαλής δημιουργικού της Victoria’s Secret, εξήγησε στη Vogue ότι η επιλογή της Κάιλι Τζένερ έγινε επειδή η επιρροή της ξεπερνά τα όρια της μόδας, της τηλεόρασης και της ποπ κουλτούρας. Όπως υποστήριξε, η Κάιλι Τζένερ έχει δημιουργήσει τη δική της κουλτούρα και μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός πολύ ευρύτερου κοινού.

Η συμφωνία της Κρις Τζένερ και το «Fantasy Bra» των 50 εκατομμυρίων

Πίσω από τη συμμετοχή της Κάιλι Τζένερ φαίνεται πως υπήρχε και ένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό παρασκήνιο, με πρωταγωνίστρια τη μητέρα και μάνατζέρ της, Κρις Τζένερ. Άλλωστε, η Κρις θεωρείται η γυναίκα πίσω από την τεράστια επιτυχία της οικογένειας Καρντάσιαν – Τζένερ, καθώς ήταν εκείνη που κατάφερε να μετατρέψει την οικογενειακή τους καθημερινότητα σε τηλεοπτικό φαινόμενο και στη συνέχεια σε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων. Πολλοί μάλιστα της αποδίδουν καθοριστικό ρόλο στην αναγνωρισιμότητα των παιδιών της, θεωρώντας πως χωρίς τη δική της επιχειρηματική διορατικότητα και τις στρατηγικές κινήσεις της, η οικογένεια δύσκολα θα είχε αποκτήσει τη σημερινή παγκόσμια φήμη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Victoria’s Secret είχε αρχικά ενδιαφερθεί για την Κένταλ Τζένερ, η οποία έχει περπατήσει στο παρελθόν στην πασαρέλα του διάσημου brand. Ωστόσο, η Κένταλ συνεργάζεται πλέον με την ανταγωνιστική εταιρεία εσωρούχων Intimissimi, γεγονός που φέρεται να εμπόδισε τη συμμετοχή της.

Τότε ήταν που η Κρις Τζένερ πρότεινε στην εταιρεία την Κάιλι Τζένερ ως εναλλακτική επιλογή. «Όταν η Κάιλι έμαθε πριν από μήνες ότι η Victoria’s Secret την ήθελε, είπε αμέσως το ναι. Ένιωσε μεγάλη τιμή», ανέφερε πηγή στο δημοσίευμα.

Η συμμετοχή της αποτέλεσε παράλληλα και μια σημαντική ευκαιρία προβολής για την εταιρεία καλλυντικών της, Kylie Cosmetics, καθώς η επιχειρηματίας φρόντισε να επισημάνει ότι χρησιμοποίησε προϊόντα της δικής της σειράς στην πασαρέλα, προωθώντας τη νέα συλλογή «Winter Kissed». «Η Κρις Τζένερ ξέρει σίγουρα πώς να κλείνει συμφωνίες. Ήθελε η εμφάνιση της Κάιλι να είναι μια πραγματική στιγμή πριγκίπισσας», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Η Κένταλ Τζένερ, πάντως, φάνηκε να στηρίζει απόλυτα την αδελφή της, σχολιάζοντας σε ανάρτησή της στο Instagram: «Μια πανέμορφη γυναίκα!». Αντίστοιχα, η Κρις Τζένερ την αποκάλεσε «το αγγελούδι μου», ενώ η Κιμ Καρντάσιαν σχολίασε: «Απλώς τέλεια».

Το εντυπωσιακό Fantasy Bra που φόρεσε η Κάιλι Τζένερ ήταν διακοσμημένο με 4.410 φυσικά διαμάντια, ανάμεσά τους και ένα τεράστιο κίτρινο διαμάντι 75 καρατίων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, για την κατασκευή του εργάστηκαν 15 άνθρωποι επί περισσότερες από 1.000 ώρες, ενώ η αξία του έφτασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το το ακριβότερο «Fantasy Bra» στην ιστορία του διάσημου brand.

Η παράδοση του «Fantasy Bra» ξεκίνησε το 1996, όταν η Κλόντια Σίφερ παρουσίασε μια δημιουργία αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μετά το 2018, η Victoria’s Secret είχε σταματήσει να το παρουσιάζει στις επιδείξεις της, όμως φέτος αποφάσισε να το επαναφέρει, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανανέωσης της εικόνας της.

Όσο για την ίδια την Κάιλι Τζένερ, πηγές υποστηρίζουν ότι αντιμετώπισε την εμφάνιση με αυτοπεποίθηση, παρά τα σχόλια ορισμένων θεατών ότι έμοιαζε κάπως αμήχανη πάνω στα ψηλοτάκουνα παπούτσια της. Την επόμενη ημέρα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την πασαρέλα, γράφοντας: «Ακόμα ονειρεύομαι, ευχαριστώ!!! Μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ».