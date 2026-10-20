Νέες φήμες για την προσωπική ζωή της Τζένιφερ Λόπεζ κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς η 57χρονη σταρ φέρεται να βρίσκεται σε μια νέα σχέση με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν, τον 46χρονο ηθοποιό που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σειρά «Ted Lasso».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, οι δύο ηθοποιοί, που συμπρωταγωνίστησαν στη ρομαντική κομεντί του Netflix «Office Romance», έχουν αρχίσει να βγαίνουν, χωρίς ωστόσο η σχέση τους να έχει αποκτήσει ακόμη σοβαρό χαρακτήρα.

Πηγή που μίλησε στο αμερικανικό μέσο ανέφερε ότι οι δυο τους περνούν χρόνο μαζί, αλλά προς το παρόν διατηρούν τη σχέση τους σε χαλαρό επίπεδο.

Jennifer Lopez and Brett Goldstein are ‘casually’ dating https://t.co/HSJqfr5MPl https://t.co/n1k5eAOiYT — Page Six (@PageSix) October 19, 2026

Οι φήμες αναζωπυρώθηκαν στις 16 Οκτωβρίου, όταν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν εθεάθησαν να φτάνουν και να αποχωρούν από πάρτι γνωστού μάνατζερ ταλέντων στο Λος Άντζελες, φέρεται μάλιστα να χρησιμοποίησαν το ίδιο αυτοκίνητο. Παρότι έφτασαν μαζί, επέλεξαν να μπουν στον χώρο ξεχωριστά.

«Το κοινό τους στοιχείο είναι ότι και οι δύο απολαμβάνουν να βγαίνουν σε πάρτι και εστιατόρια», ανέφερε η ίδια πηγή, σχολιάζοντας μάλιστα ότι ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας, Μπεν Άφλεκ, συνήθιζε να εμφανίζεται συνοφρυωμένος στις κοινές δημόσιες εξόδους τους.

Η χημεία στα γυρίσματα και το φιλί που ξεχώρισε η Τζένιφερ Λόπεζ

Οι φήμες για ένα πιθανό ειδύλλιο ανάμεσα στην Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπρετ Γκόλντσταϊν δεν είναι καινούργιες. Ήδη από το καλοκαίρι, η Page Six είχε δημοσιεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δύο ηθοποιοί είχαν αναπτύξει έντονη χημεία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Office Romance». Πηγή είχε αναφέρει τότε ότι, αν και διατηρούσαν επαγγελματική συμπεριφορά μπροστά στις κάμερες, η μεταξύ τους έλξη ήταν εμφανής.

Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και τον Μάρτιο του 2025, όταν παρακολούθησαν την παράσταση «Oh, Mary!» στο Μπρόντγουεϊ, λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της κοινής τους ταινίας.

Το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή «Watch What Happens Live» του Άντι Κοέν και έκανε μια ιδιαίτερα κολακευτική δήλωση για τον συμπρωταγωνιστή της. «Μόλις γύρισα μια ταινία με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Μπρεντ Γκόλντσταϊν δεν είχε κρύψει τον θαυμασμό του για την Τζένιφερ Λόπεζ ακόμη και πριν συνεργαστούν. Σε επεισόδιο του podcast του «Films To Be Buried With», το 2019, είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την εμφάνισή της στην ταινία «Hustlers». «Είναι 50 χρονών. Την αγαπώ», είχε δηλώσει τότε, σχολιάζοντας με θαυμασμό την ηλικία και την εμφάνισή της.

Η δημόσια διάψευση και το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ

Παρά τα δημοσιεύματα, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν είχαν διαψεύσει στο παρελθόν ότι διατηρούν ερωτική σχέση. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξής τους στην εκπομπή «Today», στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας τους, η τραγουδίστρια είχε σχολιάσει ότι κάθε φορά που εμφανίζεται δίπλα σε κάποιον άνδρα ή συνεργάζεται μαζί του, αρχίζουν αμέσως οι φήμες για πιθανό ειδύλλιο. «Δεν υπάρχει φορά που να με βλέπουν με κάποιον ή να δουλεύω μαζί του και να μην προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ως ζευγάρι», είχε πει. Ο Μπρετ Γκόλντσταϊν είχε συμφωνήσει μαζί της, λέγοντας: «Νομίζω ότι αν απλώς σταθείς δίπλα της, αυτό συμβαίνει».

Όταν η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι τους ρώτησε ευθέως αν είναι ζευγάρι στην πραγματική ζωή, η Λόπεζ απάντησε «Δεν είμαστε», με τον ηθοποιό να επιβεβαιώνει την απάντησή της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από δύο χρόνια γάμου, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις του Χόλιγουντ.

Όσο για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν, η μοναδική σχέση του που είχε γίνει δημόσια γνωστή ήταν εκείνη με την ηθοποιό Μπεθ Ράιλανς το 2021.