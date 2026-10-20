Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου της Σαχάρα Ρέι, του 34χρονου μοντέλου από την Αυστραλία, που είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και για τη σχέση της με τον Τζάστιν Μπίμπερ το 2016.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο θάνατος της Σαχάρα Ρέι αποδίδεται σε υπερβολική δόση φαιντανύλης, ενός ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς. Η επίσημη αιτία θανάτου της, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Το μοντέλο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όπου τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της δεν παρουσίασε βελτίωση και, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, η οικογένειά της πήρε την Κυριακή τη δύσκολη απόφαση να διακόψει την υποστήριξη της ζωής της.

Model Sahara Ray’s cause of death revealed: report https://t.co/15di0HNTzJ https://t.co/lL2D7BMONR — New York Post (@nypost) October 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου της, ενώ παραμένει άγνωστο εάν η φερόμενη υπερβολική δόση ήταν ακούσια ή σκόπιμη.

Η μητέρα της, Γκρέτσεν Μπαχ, μιλώντας στη Daily Mail, περιέγραψε την κόρη της ως «μια απίστευτα παθιασμένη και καλόκαρδη νέα γυναίκα, που αγαπούσε την οικογένειά της, τη μόδα, την κόρη της, Σνόου, και το σερφ».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους στέκονται στο πλευρό της οικογένειας αυτές τις δύσκολες στιγμές, αναφέροντας ότι εισπράττουν πολλή αγάπη από φίλους, θαυμαστές και ανθρώπους από τις κοινότητες στις οποίες συμμετείχε η κόρη της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η κόρη που απέκτησε πριν από λίγους μήνες και η σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της

Όπως σημειώνει η New York Post, ο θάνατος της Σαχάρα Ρέι σημειώθηκε μόλις εννέα μήνες αφότου έγινε μητέρα. Τον Ιανουάριο του 2026 έφερε στον κόσμο την κόρη της, Σνόου Ρέι Ντάου, την οποία παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους τον Απρίλιο, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο με τις δυο τους.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, τον Ιούλιο, ήταν επίσης αφιερωμένη στο μωρό της. Δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών της κόρης της, γράφοντας: «Όλη μου η καρδιά. Μωρό Σνόου».

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της σε εκδήλωση μόδας είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2023, όταν παρακολούθησε επίδειξη του σχεδιαστή Άστον Μάικλ στο Λος Άντζελες. Εκεί είχε φωτογραφηθεί δίπλα στον τότε σύντροφό της, μουσικό Mod Sun.

Τον Απρίλιο του 2024, η Σαχάρι Ρέι είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε μια ιδιαίτερα σοβαρή περιπέτεια υγείας, καθώς είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Guillain-Barré, μια σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο.

Η ασθένεια της είχε προκαλέσει μερική παράλυση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο. «Αυτή τη στιγμή είμαι παράλυτη από το πάνω μέρος των μηρών μου μέχρι τα πέλματα. Δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου», είχε εξομολογηθεί τότε σε βίντεο στο TikTok.

Το σύνδρομο Guillain-Barré είναι μια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα περιφερικά νεύρα, προκαλώντας συμπτώματα όπως μυϊκή αδυναμία, μούδιασμα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, παράλυση.

Η Σαχάρα Ρέι είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα μέσα από την καριέρα της στο μόντελινγκ, τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δική της σειρά μαγιό. Το 2016 είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της σχέσης της με τον Τζάστιν Μπίμπερ.