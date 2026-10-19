Για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καθιερωθεί, αλλά και τη γυναίκα που σημάδεψε την προσωπική του ζωή μίλησε ο Αντώνης Αντωνίου, ο οποίος βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19/10) καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, που δεν πραγματοποιεί συχνά τηλεοπτικές εμφανίσεις, παραχώρησε μια προσωπική συνέντευξη με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά «Ντέρτι», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής.

Ανατρέχοντας στα νεανικά του χρόνια, εξήγησε ότι η ενασχόλησή του με το θέατρο προέκυψε με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο, όταν έφτασαν στο σπίτι του επιστολές από δύο δραματικές σχολές.

«Μου έστειλαν στο σπίτι επιστολές από δύο δραματικές σχολές. Τις κράτησε ο πατέρας μου, με ρώτησε πώς ήρθαν στο σπίτι αλλά δεν ήξερα. Έτσι ξεκίνησε. Πήγαμε σε αυτές τις σχολές με τον πατέρα μου να δούμε το κλίμα. Στα 16 μου πήγα στη Σεβαστοπούλειο Σχολή για μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος», θυμήθηκε.

Οι οικονομικές δυσκολίες και η μαθητεία δίπλα στον Κάρολο Κουν

Ο Αντώνης Αντωνίου περιέγραψε πώς η πρώτη του επαφή με τη δραματική σχολή τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η υποκριτική ήταν αυτό που πραγματικά επιθυμούσε να ακολουθήσει.

Στη συνέχεια φοίτησε στο Εθνικό Θέατρο, ενώ αργότερα εξασφάλισε υποτροφία στη σχολή του Καρόλου Κουν, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια. Όπως ανέφερε, η αφοσίωση του σπουδαίου θεατρανθρώπου στη σκηνή επηρέασε βαθιά και τη δική του αντίληψη για την τέχνη.

«Με το που πήγα στη δραματική σχολή, κατάλαβα ότι αυτό ήθελα να κάνω. Μετά τελείωσα και το Εθνικό αλλά δεν μου άρεσε το κλίμα εκεί. Μπήκα με υποτροφία στη σχολή του Κουν, έμεινα για τρία χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα με τη στάση του απέναντι στην τηλεόραση. Για τον Κουν όλο το σύμπαν ήταν το θέατρο, ήθελε συγκέντρωση.

Παράλληλα, έκανα πολλές δουλειές: οικοδομή, επιπλοποιείο, τυροπιτάδικο. Πάντα έβρισκα τρόπο να βγάλω τα λεφτά που χρειαζόμασταν. Ποτέ δεν σκέφτηκα να παρατήσω το θέατρο, με τίποτα. Αν το αγαπάς, το θέατρο είναι τρόπος ζωής, σκέψης και αντίληψης. Σου ζητάει τα πάντα χωρίς να σου εγγυηθεί τίποτα. Κι από κει και πέρα, πορεύεσαι», ανέφερε.

Η «Παραγγελιά» και οι αντιδράσεις του κόσμου στους ρόλους του

Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις του κατέχει η κινηματογραφική ταινία «Παραγγελιά», στην οποία υποδύθηκε τον Νίκο Κοεμτζή. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε επιδιώξει ο ίδιος να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο και είχε συναντήσει τον πραγματικό Κοεμτζή.

«Ο μεγάλος σταθμός της πορείας μου ήταν η “Παραγγελιά”. Διεκδίκησα τον ρόλο του Νίκου Κοεμτζή, πήγα και τον γνώρισα. […] Στη Χούντα το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν προωθούσε το θέατρο. Πήρα το Α’ Βραβείο το ’81. Έχει “γράψει” στη συνείδηση του κόσμου αυτή η ταινία», είπε.

Η επιτυχία της ταινίας, ωστόσο, είχε και μια απρόσμενη συνέπεια: αρκετοί θεατές ταύτιζαν τον ηθοποιό με τους χαρακτήρες που ενσάρκωνε, ακόμη και όταν επρόκειτο για ιδιαίτερα σκοτεινούς ρόλους.

Όπως αποκάλυψε, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες η συμπεριφορά του κόσμου απέναντί του επηρεάστηκε από όσα είχε παρακολουθήσει στην οθόνη.

«Στην τηλεόραση πρωτόπαιξα σε μια σειρά του Κουτσομύτη, ο οποίος δεν με ήθελε στην αρχή, με φοβόταν, νόμιζε ότι ήμουν αγριάνθρωπος λόγω της ταινίας. Στον δρόμο μου φώναζαν “γεια σου, Νίκο!”. […[ Μια φουρνάρισσα δεν μου έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου μου στον “Κόκκινο Κύκλο”. Ήξερα την κοπελιά που έπαιζε την κόρη μου, που υποτίθεται την βίαζα. Ήταν στο διπλανό χωριό και το πήρε κατάκαρδα», εξήγησε.

«Η μεγαλύτερη αλλαγή θα ήταν να γνώριζα νωρίτερα τη Νατάσσα»

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τον χρόνο, τις φιλοδοξίες που εξακολουθεί να έχει και όσα θα ήθελε να είχαν συμβεί διαφορετικά στη ζωή του.

Παρά τις επαγγελματικές δυσκολίες και τις προσωπικές στερήσεις, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τις επιλογές του, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του μακριά από τη δημιουργία.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε τι θα άλλαζε αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω, η απάντησή του αφορούσε τη Νατάσσα, τη γυναίκα της ζωής του.

«Τρέχει η ζωή. Δεν κάνω απολογισμό ακόμα, γιατί έχω πολλές φιλοδοξίες. Δεν μπορώ να με φανταστώ να καθίσω σπίτι, θα πεθάνω. Έζησα πολύ ωραία ζωή, αν και με πολλές περιπέτειες και στερήσεις. Έκανα όμως αυτό που ήθελα. Δεν θα άλλαζα πολλά. Η μεγαλύτερη αλλαγή, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήταν να γνώριζα νωρίτερα τη Νατάσσα», εξομολογήθηκε.