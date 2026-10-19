Παρόλο την δύσκολη θέση που έχει φέρει την Αθηνά Ωνάση η αγάπη της για τα άλογα, με την υπάρχουσα διένεξη με τον Γιάν Τοπς να υφίσταται ακόμη , εκείνη εξακολουθεί να επενδύει σε αυτά.



Τρανή απόδειξη η αγορά που πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες και έχει να κάνει με το άλογο «Cossinelle», που αν και μικρό ακόμη σε ηλικία, διαγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία υπερπήδησης εμποδίων. Μάλιστα στην επίσημη βάση δεδομένων της FEI η «Cossinelle» έχει καταγράψει 128 συμμετοχές σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων και έχει δύο νίκες στο ενεργητικό της.



Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσίότητας, η «Cossinelle» ανήκε στον Ουκρανό επιχειρηματία και ιδιοκτήτη αλόγων Sergiy Demchenko πριν πωληθεί στην Αθηνά Ωνάση, μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Αυγούστου 2026. Η αλλαγή ιδιοκτησίας καταχωρίστηκε στη «FEI» στις 2 Οκτωβρίου 2026, ενώ η είδηση για την αγοροπωλησία έγινε γνωστή στις 14 Οκτωβρίου, πριν λίγες μέρες δηλαδή.



Η «Cossinelle», η οποία είχε διαγωνιστεί προηγουμένως με τον Αυστριακό αθλητή της υπερπήδησης εμποδίων Felix Koller, είναι 13 ετών και ανήκει στην φυλή «Holsteiner». Το τίμημα της αγοράς δεν έχει μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί, ωστόσο η «Cossinelle» είναι ένα πολύ καλό, δοκιμασμένο άλογο υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, με συμμετοχές σε αγώνες 1,60 μ. και σε «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα».

Δεν είναι απλώς ένα άλογο με καλό γενεαλογικό δέντρο. Μιας και έχει αποδείξει την ικανότητα του σε σημαντικούς αγώνες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η φυλή «Holsteiner» είναι γνωστή για την παραγωγή αλόγων αθλητικής ιππασίας, ιδιαίτερα στην υπερπήδηση εμποδίων. Επίσης το γενεαλογικό της δέντρο είναι ενδιαφέρον, αλλά η πραγματική αξία της «Cossinelle» αποδεικνύεται κυρίως από τις αγωνιστικές επιδόσεις της.



Από την άλλη η αγορά της «Cossinelle» πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ωνάση βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον Ολλανδό επιχειρηματία Jan Tops για την επένδυσή της στην εταιρεία «JT Sports». Η συγκεκριμένη ωστόσο αγορά δείχνει ότι η εγγονή του Αριστοτελη Ωνάση εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στον χώρο της διεθνούς ιππασίας. Φανερώνει όμως και κάτι άλλο, ότι η Αθηνά Ωνάση δεν αγόρασε απλώς ένα νεαρό άλογο με προοπτικές. Αγόρασε μια φοράδα με ήδη αποδεδειγμένη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο της διεθνούς ιππασίας.

Συμμετοχή της «Cossinelle» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026

Η «Cossinelle» αγωνίστηκε με τον Αυστριακό αναβάτη Felix Koller στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιππασίας στο Άαχεν της Γερμανίας, τον Αύγουστο που μας πέρασε.

Το ζευγάρι κατέλαβε την 24η θέση στην ομαδική κατάταξη, ενώ η φοράδα συμμετείχε και στον ατομικό αγώνα.



Στις 22 Φεβρουαρίου 2026, η «Cossinelle» αγωνίστηκε με τον Koller στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία. Εκεί το ζευγάρι κατέλαβε την 11η θέση, με τέσσερις βαθμούς ποινής, χάνοντας οριακά την πρόκριση στο μπαράζ. Ήταν μόλις η τέταρτη διεθνής διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν μαζί.



Τον Δεκέμβριο του 2025, η «Cossinelle» και ο Koller κατέλαβαν την 5η θέση στο «Grand Prix» του Σάλτσμπουργκ, σε αγώνα με εμπόδια ύψους 1,60 μ.

Ένα λάθος όπως σημειώθηκε εμπόδισε το ζευγάρι να προκριθεί στο μπαράζ. Παρ’ όλα αυτά, η πέμπτη θέση αποτελεί αξιόλογη επίδοση σε αγώνα αυτού του επιπέδου.



Τον Οκτώβριο του 2025, στο διεθνές τουρνουά «CSI2*» του στο Peelbergen της Ολλανδίας, η «Cossinelle» κατέλαβε δύο τρίτες θέσεις σε αγώνες με εμπόδια έως 1,45 μ. Και στις δύο περιπτώσεις, το ζευγάρι ολοκλήρωσε τις διαδρομές του χωρίς ποινές, συμπεριλαμβανομένου του μπαράζ.



