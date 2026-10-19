Επίσημες καταγγελίες εναντίων παρουσιαστών πρώτης γραμμής από συνεργάτες τους βρίσκονται στα συρτάρια των τμημάτων HR των τηλεοπτικών σταθμών, με τις διοικήσεις να έχουν ήδη προχωρήσει σε αυστηρές συστάσεις, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Το παρασκήνιο γύρω από τις εργασιακές συμπεριφορές στον τηλεοπτικό αέρα ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή «Το Πρωινό» με αφορμή πρόσφατη τοποθέτηση που έκανε η Βίκυ Καγιά στη Νάνσυ Παραδεισανού.

«Παιδιά, να ψάξουνε και οι δημοσιογράφοι φίλοι μας, να πάνε και στα γραφεία προσωπικού, να κάνουν ρεπορτάζ, να δούνε για ποιους παρουσιαστές υπάρχουν καταγγελίες από εργαζομένους.

Γιατί κάποιοι πραγματικά εργαζόμενοι πηγαίνουν στο HR, στο γραφείο προσωπικού του καναλιού και υπάρχουν καταγγελίες για πολύ μεγάλους και διάσημους παρουσιαστές, άντρες και γυναίκες. Εν ενεργεία! Γιατί λοιπόν, αντί να φωτογραφίζουμε και να λέμε και να κάνουμε κάτι το οποίο δε το λέμε κιόλας, δεν υπάρχει, να δημιουργούμε εντυπώσεις, πηγαίνετε λοιπόν και ψάξτε για ποιους παρουσιαστές εν ενεργεία, μεγάλα ονόματα, υπάρχουν καταγγελίες της παρούσης από συνεργάτες τους για κακοποιητικές συμπεριφορές», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Αναφερόμενος στον χρόνο που επιλέγουν ορισμένοι να μιλήσουν δημόσια για πρώην συνεργάτες τους, σημείωσε:

«Να πω κάτι σοβαρό; Οι συνεργάτες που ονόμασαν τη Βίκυ Καγιά ως “κακιά”… Ναι, Βίκυ κακιά, όχι Βίκυ Καγιά… Το κάνανε εκείνη την ώρα ή το κάνανε όταν φεύγανε;»

«Το κάνανε όταν φεύγανε», τοποθετήθηκαν τα μέλη του πάνελ, με τον ίδιο να σχολιάζει:

«Κατάλαβες τι γίνεται τώρα; Η ζωή μας όλη. Φεύγει ο άλλος και θυμάται μετά από πολύ καιρό ότι τελικά ήσουν κακός, κατάλαβες; Ενώ εκείνη την ώρα δεν ήσουν κακός; Μα άμα είσαι κακός, βγες και πες το εκείνη την ώρα.»

«Τους έχουν φωνάξει στα κανάλια και έχει γίνει σύσταση»

Στη συζήτηση παρενέβη ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, υπογραμμίζοντας την παράμετρο της τηλεθέασης:

«Αυτή τη στιγμή μου ‘ρχονται τρία ονόματα στο μυαλό, τρία που ξέρω. Οι δύο-τρεις που έχω στο μυαλό μου κάνουν νούμερα.»

Απαντώντας στον συνάδελφό του, ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα κανάλια τις συγκεκριμένες υποθέσεις:

«Μία τέτοια καταγγελία μπορεί να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα όταν σταματήσεις να κάνεις νούμερα, να σου πουν “κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί έχουν βγει 5 συνεργάτες και έχουν έρθει εδώ και μας έχουν πει…” Καλή δικαιολογία για να σε σουτάρουνε. Το άλλο όμως τι είναι; Ότι εγώ γνωρίζω τις περιπτώσεις αυτές που είπατε, τις 2-3 περιπτώσεις, τους έχουν φωνάξει στα κανάλια τους παρουσιαστές και έχει γίνει μία σύσταση. Έχει γίνει σύσταση. Δύο παρουσιάστριες κι ένας παρουσιαστής. Άρα, για να μην πετάμε σφαίρες στον αέρα μπαμ και ξαφνικά γεμίζουν τα sites “α, ω”, να πάμε σε αυτούς που όντως έχουν γίνει καταγγελίες και όντως έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές».