Η καρδιά του τον υποχρέωσε να πατήσει φρένο, αλλά ο Ροντ Στιούαρτ δείχνει έτοιμος να ξαναβρεί τον ρυθμό του. Μετά την επέμβαση τοποθέτησης στεντ τον Αύγουστο και την ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του για φέτος, ο τραγουδιστής έδωσε μια αισιόδοξη απάντηση για την υγεία του.

«Φανταστικά! Τις προάλλες κολύμπησα 400 μέτρα», δήλωσε στην Daily Mail, όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά την επέμβαση.

Ο Στιούαρτ βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Πένι Λάνκαστερ, σε φιλανθρωπική παράσταση του «Sinatra the Musical», στο θέατρο Aldwych του Λονδίνου, εμφανώς ευδιάθετος μετά την πρόσφατη περιπέτειά του.

Είχε προηγηθεί ένα ανησυχητικό περιστατικό τον Ιούνιο στη Γιούτα, όταν ο τραγουδιστής χρειάστηκε να διακόψει τη συναυλία του, καθώς σχεδόν λιποθύμησε πάνω στη σκηνή. Τον Αύγουστο ακολούθησε η επέμβαση.

Αποχαιρετιστήρια περιοδεία, αλλά όχι τέλος στη μουσική

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ροντ Στιούαρτ ανακοίνωσε την περιοδεία «The Final Encore Tour», διευκρινίζοντας ότι ο αποχαιρετιστήριος χαρακτήρας της δεν σημαίνει πως εγκαταλείπει εντελώς τη μουσική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ενώ το ευρωπαϊκό σκέλος αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 από το Δουβλίνο.

Θα ακολουθήσουν συναυλίες, μεταξύ άλλων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νορβηγία, στη Δανία, στην Κροατία, στην Τσεχία και στην Πολωνία, με την αυλαία να προβλέπεται να πέσει τον Ιούλιο στο Αννόβερο της Γερμανίας.