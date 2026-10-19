Με αφορμή τον Οκτώβριο, τον μήνα που είναι παγκοσμίως αφιερωμένος στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 56 ετών.

Η 18χρονη κόρη του Τραϊανού Δέλλα θέλησε να σταθεί στο πλευρό των γυναικών που παλεύουν με τη νόσο, αναδημοσιεύοντας ένα μήνυμα συμπαράστασης προς τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν καθημερινά. Η δημοσίευση εστιάζει τόσο σε όσες έδωσαν τη μάχη και βγήκαν νικήτριες ή συνεχίζουν να αγωνίζονται, όσο και σε εκείνες που διαγνώστηκαν πρόσφατα, στέλνοντας το μήνυμα πως δεν είναι μόνες.

Μήνυμα συμπαράστασης και μνήμης

Παράλληλα, η Βικτώρια Δέλλα στάθηκε ιδιαίτερα σε όσους δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, συνοδεύοντας την εικόνα με τη φράση:

«Τιμούμε τη μνήμη όσων χάθηκαν».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση φέρει έντονο προσωπικό αποτύπωμα, καθώς η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Αμέσως μετά την απώλεια της μητέρας της, η Βικτώρια Δέλλα είχε απευθύνει δημόσια έκκληση προς τα μέλη των Μέσων Ενημέρωσης, ζητώντας να μην συσχετίζεται εκείνη η αρχική διάγνωση με την μεταγενέστερη περιπέτεια της υγείας της, ώστε να μην προκαλείται φόβος στις γυναίκες που νοσούν και παράλληλα επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.