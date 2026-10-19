Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Μαρίνα Ασλάνογλου κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε στην Κατερίνα Καινούργιου ότι πριν από έναν χρόνο αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας, εξαιτίας του οποίου είχε χάσει τα μαλλιά της. Μάλιστα, όπως ανέφερε, στην προηγούμενη επίσκεψή της στην εκπομπή φορούσε περούκα, χωρίς τότε να έχει μιλήσει δημόσια για όσα περνούσε.

«Πέρασα έναν δύσκολο χειμώνα, που βρήκα τον εαυτό μου και πέρασα μια πολύ έντονη δυσκολία με ένα θέμα υγείας, αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο, γιατί είναι και γυναικεία υπόθεση και για να δείξω ότι η μοναξιά και το να βρίσκεις τον εαυτό σου και να βρίσκεις δύναμη μέσα σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είχα μοιραστεί τίποτα για το θέμα υγείας που πέρασα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πέρυσι καθόμουν εδώ σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο Συσσοβίτη και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, η περιποιημένη, η όμορφη. Πίσω όμως από αυτό κρυβόταν μια γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά. Πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου», σημείωσε αρχικά η ηθοποιός.

«Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ. Δεν το είχε καταλάβει κανείς. Έχασα μεγάλο μέρος των μαλλιών μου. Είχα πολυεστιακή αλωπεκία. Δεν μπορούσα να το μοιραστώ, γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν ήθελα να πω μια λυπημένη ιστορία, ήθελα να πω μια ιστορία χαράς, ελπίδας και δύναμης. Και το ότι συγκινούμαι τώρα, δεν είναι γι’ αυτό που πέρασα, είναι γι’ αυτό που κατάφερα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δείτε το σημείο στο 02:48: